Amerikan Kiiskiset kylässä esi-isiensä mailla – ”Amazing”-huudot kaikuivat Juvan Kiiskilässä

– Amazing, huudahtivat ”Amerikan Kiiskiset”, kun he viikonloppuna pääsivät ensi kertaa oman sukunsa vanhoille sukujuurille Juvan Kiiskilään.

Sue Vasquez, Karin Christensen ja Justin Christensen Yhdysvaltain Wisconsinista osallistuivat Kiiskisten suvun ensimmäiseen sukukokoukseen Mikkelissä.

Sunnuntaina Amerikan Kiiskiset kävivät Juvalla Kiiskilässä ja Kiiskilänniemessä, josta heidän esivanhempansa aikoinaan ovat lähteneet maailmalle. Siskosten Suen ja Karinin isoisovanhemmat lähtivät Amerikkaan runsaat 100 vuotta sitten.

Sunnuntaina he olivat ensimmäistä kertaa Juvalla ja pääsivät Harri Kiiskisen opastamana sukujuurilleen ensin Harrin isän lapsuudenkotiin Kettulantien varteen. Sen jälkeen matka jatkui Kiiskilänniemeen.

Rouvat kuvasivat innokkaasti juvalaisia maisemia ja erityisesti Kiiskilänniementieltä avautuvaa järvimaisemaa Summalanlahdelle.

Sanat amazing (hämmästyttävää) ja wonderful (ihmeellistä) toistuivat tämän tästä rouvien puheessa, kun he katselivat ja ihailivat sunnuntaina jo kolmen eri sukupolvensa takaisia juvalaismaisemia. Niistä maisemissa löytyvät myös Kiiskisten sukujuuret, vaikka rouvien puheessa suomenkieli tai edes yksittäisiä sanoja ei enää ole.

– Ei meille jo kolmannen ja neljännen polven Amerikan Kiiskisillä ole säilynyt yhtään suomenkielistä sanaa. Sen muistamme, kun istuimme isoäitimme polvella, hän hyppyytti meitä lastenlorun tahdissa. Se meni jotenkin siihen tyyliin, että ”Koro, koro…” Emme me lapsena tienneet, mikä se oikein oli tai mitä tarkoitti. Se vaan kuulosti niin satumaisen kummalliselta, rouvat nauraen kertoivat.

Tietenkin he tarkoittivat vanhaa lapsille hoettua suomalaista lorua ”Körö, körö kirkkoon, papinmuorin penkkiin”. Suelle ja Karinille lorun rytmi on kuitenkin jäänyt pistämättömästi mieliin, vaikka lorun sanoja he eivät koskaan ymmärtäneet. Se oli rouvien tietämättä ainoa selkeä side Amerikasta Suomeen heidän lapsuudessaan.

Viime viikonloppuna side Suomeen muuttui paljon konkreettisemmaksi, kun he tapasivat ensin Mikkelissä sukukokouksessa muitakin Kiiskisiä ja sunnuntaina vielä pääsivät vielä esivanhempiensa asuinsijoille Juvan Kiiskilään. Amerikan Kiiskiset Sue, Karin ja Justin, olivat näkemästään haltioituneet.

Harri Kiiskisen isän lapsuudenkoti avasi Amerikan Kiiskisille suomalaista elämänmenoa vuosikymmenien takaa, kun pääsivät tutustumaan nykyisin Pekka Teittisen perheensä kanssa asuttamaan taloon. Talon tupa on lähes entisessä asussaan. Paistinpannut ja kasarit roikkuivat vanhaan tapaa katonrajassa.

Sue ja Karin ihmettelivät, että Harri Kiiskisen isän lapsuudenkodissa on aikoinaan asunut yhtä aikaa 16 Kiiskistä. Nykyään sellainen määrä asukkaita samassa lampuritilan talossa olisi ihmetyksen aihe myös Suomessa.

Juvalaislähtöinen Kiiskisten suku on jättänyt nimensä Juvalle pysyvästi. Kaksi kylää Kiiskilä ja Kiiskilänniemi ovat aikanaan saaneet nimensä alueella asuneiden Kiiskisten mukaan. Myös Juvan syntyhistoriaan Kiiskiset ovat piirtyneet. Vuoden 1442 Juvan seurakunnan perustamisasiakirjassa mainitaan lautamies Paavo Kiiskinen.

