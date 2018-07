”Tämä on jo kuudestoista kesä” – Liiterigallerian kesänäyttelyyn kootuissa teoksissa irrotellaan musiikillisissa merkeissä.

Vaikka Raimo Suhonen on tehnyt taidetta käytännössä koko ikänsä, osaa hän edelleen yllättää – jopa vuosikymmeniä rinnalla kulkeneen vaimonsa.

– En muista, että ikinä ennen olisit tehnyt tuollaisia, Kristina Suhonen viittelöi kolmen puhtaasti abstraktia tyylisuuntaa edustavan maalauksen suuntaan.

– Oikeastaanhan asetelmat ovat olleet se sinun juttusi, mutta nämäkin ovat kyllä todella hienoja, hän antaa tunnustusta puolisonsa monipuolisuudelle.

Tyylillisen laaja-alaisuuden lisäksi Raimo Suhosta voi hyvällä omallatunnolla kuvailla myös tuotteliaaksi taitelijaksi. Esimerkiksi viime talven hän vaimon sanojen mukaan suorastaan asui pariskunnan pihapiirissä Vanhan- Juvantien varressa sijaitsevan omakotitalon piharakennukseen kunnostetussa ateljeessaan.

– Mutta se on ihan kätevää, kun molemmilla on tavallaan omat asunnot. Ei ainakaan tule riitoja, Kristina Suhonen naurahtaa.

Ateljeessa vietettyjen tuntien ja päivien aikana syntyi reilusti yli puolensataa akryyliväreillä maalattua teosta, joista nelisenkymmentä on kuluvan kuun ajan kaiken kansa ihasteltavana Suhosten piharakennuksiinsa pystyttämässä taidenäyttelyssä.

– Tämä on jo kuudestoista kesä, kun pidämme kesänäyttelyä. Alkuun olimme avoinna kesä-, heinä- ja elokuun, mutta viime kesänä olimme ensimmäistä kertaa avoinna vain heinäkuun viikot keskiviikosta sunnuntaihin, Kristina Suhonen taustoittaa.

– Se on antanut meille mahdollisuuden käydä omilla asioillamme vapaammin, äskettäin muun muassa Mäntyharjulla Taidekeskus Salmelassa vieraillut pariskunta perustelee taidenäyttelynsä aukioloaikojen karsimista.

Vastapainoksi Liiterigalleriana tunnetun näyttelytilan aiempaa suppeammille aukioloajoille Suhoset ovat lisänneet näyttelyn tarjontaa. Vanhaan puuliiteriin kunnostetun varsinaisen Liiterigallerian puolella pääsee paitsi ihastelemaan taidetta, myös shoppailemaan pikkurahalla Kristina Suhosen galleriatilan yhdelle seinustalle kokoamia kirpputorituotteita.

Lisäksi ateljee-puolelta, jossa esillä olevia töitä yhdistävänä teemana on tänä kesänä musisointi, löytyy maalausten ohella myös muuta. Esillä on talon emännän valmistamia tilkkutöitä nukenvaatteista laukkuihin ja tyynyihin.

– Olen harrastanut tilkkutöiden tekemistä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kursseilla nyt neljän vuoden ajan. Tilkkutyöt ovat toki hyvin hidasta ja pikkutarkkaa puuhaa, mutta toisaalta niiden pariin on ihana oikein uppoutua, Kristina Suhonen kuvailee.

Lue koko juttu Liiterigallerian kesän 2018 kesänäyttelystä 12.7.2018 Juvan Lehdestä!