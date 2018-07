”Parasta kun saa silitellä” – Puttosen tilan vasikat tähtinä Etelä-Savon Karjakerhon junnupäivässä

Eläinten parissa toimimisella tiedetään olevan muun muassa kierroksilla käyvää mieltä rauhoittavia ja sykettä laskevia ominaisuuksia. Etelä-Savon Karjakerhon järjestämään junnupäivään osallistuneet lapset pääsivät kehittämään myös kärsivällisyyttään, sillä päivän puolivälissä suoritettuun klippaukseen eli lehmien karvojen leikkaamiseen käytettäviä klippereitä oli tarjolla tasan kuusi.

Koska osallistujia oli saapunut paikalle yksi enemmän, klippereitä vuoroteltiin.

– Tämän päivän hauskin juttu on varmaan klippaaminen, vaikka en kyllä olekaan vielä päässyt kokeilemaan, että minkälaista se on, kommentoi klipperin varteen pääsyä jonottanut Justus Juutilainen.

Vaikka odotusaika venyi, nuori mies ei vaikuttanut malttamattomalta tai tylsistyneeltä, päinvastoin.

– Halusin osallistua tähän päivään, koska täällä pääsee tekemään hommia lehmien kanssa. Parasta eläinten kanssa hommien tekemisessä on varmaan se, kun saa silitellä niitä, hän kommentoi.

Ennen klippaamista Puttosen tilalla Juvan Hatsolassa viikko sitten järjestettyyn junnupäivään osallistuneet lapset olivat jo tutustuneet moneen muuhun, vasikoiden käsittelyssä oleelliseen asiaan. Alkajaisiksi kullekin lapselle oli osoitettu nimikkovasikka, jonka kanssa he pääsivät harjoittelemaan naruriimun laittamista.

Kun riimut oli saatu kunnialla päähän, talutettiin vasikat pesupaikalle.

– Siellä kävimme läpi sitä, miten eläin tulee pestä. Lapsia opastettiin muun muassa siihen, ettei eläimiä saa pelästyttää roiskimalla vettä. Opastimme lapsille myös sen, miten lämmintä pesuveden pitää olla sekä sen, että eläimen turkki täytyy huuhdella kunnolla, Etelä-Savon Karjakerhon puheenjohtaja Minna Kekkonen selvitti.

Päivän yksi kohokohdista koitti klippaamisen jälkeen, kun lapsi-vasikka-parit astelivat jonossa pihattonavetan edustalle. Junnupäivän viimeiset tunnit oli pyhitetty lehmien missikisoiksikin kutsuttuihin näyttelyihin ja erityisesti nuorille suunnattuihin junior handler -tapahtumiin tähtääville harjoitteille.

Kekkosen mukaan yksi koko junnupäivän keskeisistä tavoitteista on lisätä eteläsavolaisten lasten innostusta vasikoiden junior handler -kilpailuja kohtaan.

– Meillä oli viime vuonna tällainen vastaava tapahtuma Mikkelissä, mutta sitä ennen tämän kaltaista toimintaa ei ole ollut ainakaan viiteen viimeiseen vuoteen. Nyt meillä on yhdistyksessä tavoitteena, että koitamme saada kilpailuihin innostuneiden junnujen toimintaa elpymään.

Lehmä- ja vasikkanäyttelyitä junior handler -luokkineen järjestetään Suomessa harvakseltaan, mutta periaatteessa Etelä-Savon Karjakerhollakin on valmiudet niiden toteuttamiseen ainakin jossain muodossa.

– Jos saisimme tarpeeksi ison määrän tarpeeksi innostuneita junnuja, niin kyllä me pienet harjoituskisat voisimme järjestää, Minna Kekkonen vahvistaa.

Lue lisää junnupäivän tunnelmia 12.7.2018 Juvan Lehdestä!