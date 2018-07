Lähiruokaa kannattaa suosia

Juvan ABC-liikenneasemalle Vehmaaseen asennetaan ja avataan lähiruokakontti, joka konkreettisella tavalla edistää lähellä tuotettujen elintarvikkeiden menekkiä. Juvalta saa ainakin paikallista kalaa ja muitakin tuotteita.

Toimintatapa on konkreettisen yksikertainen: asiakas tilaa haluamansa tuotteet suoraan tuottajalta, joka toimittaa tuotteet konttiin. Asiakas saa sähköisen avaimen, jolla voi noutaa tuotteet milloin itselleen sopii. Juvan ABC on avoinna vuorokaudet läpeensä.

Lähiruokakontti jatkaa samaa hyvää toimintatapaa kuin tuottajien perustama REKO-rengas. REKO-suoramyyntiä harjoitetaan Juvan torilla tiistai-iltaisin, mutta lähiruokakontti on avoinna aina.

On erinomaista, että lähiruuan käyttöä edistetään monin tavoin. Olennaista on, että paikkakunnalla on paikallista ja monipuolista ruuantuotantoa. Yhtä tärkeää on, että tuottajille luodaan kannattavat myyntikanavat, jotta asiakkaiden on vaivatonta hankkia haluamiaan tuotteita.

Lisäksi, kuten Juvan Lehden tämänpäiväinen juttu kertoo, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on mukana hankkeessa.

Lähiruokaa on hyvä pitää esillä ja suosia sen käyttöä. Lähiruoan käyttö edistää paikallisen maataloustuotannon säilymistä, paikallista elinkeinoelämää, ja sen etuna on myös parempi jäljitettävyys.

Kun ruoka on jäljitettävissä, tuotannon vastuullisuutta on helpompi arvioida.