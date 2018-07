Tuoretta kalaa saa pian kellon ympäri – ABC:n pihaan avataan lähiruokakontti

Juvan ABC:n yhteyteen avataan lähiruokakontti. Kyseessä on miehittämätön ja kiinteä myyntipiste, jossa asiakkaat palvelevat itse itseään. Tilaukset tehdään lähiaikoina perustettavan Facebook-ryhmän tai verkkokaupan kauppa, ja lähialueella toimivat tuottajat toimittavat asiakkaiden tilaukset konttiin.

Toimituksen jälkeen ostaja voi noutaa tilaamansa tuotteet mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Konttiin pääsee sisään maksamisen yhteydessä ostajalle annetun sähköisen avaimen avulla.

Toimintamalli muistuttaa Juvan REKO-renkaan toimintamallia sillä erotuksella, että Juvan torilla sijaitseva REKO-renkaan myyntipiste palvelee vain tiistai-iltaisin.

– Tuotteiden ostaminen on mahdollista myös paikan päällä. Käyttöohjeisiin ja tuotevalikoimaan voi tutustua suurelta säänkestävältä kosketusnäytöltä, joka sijoitetaan etuoven viereen, lähiruokakontin ideoinnin ja sen perustamisen taustalta löytyvän Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) alaisen Fisu-postilla järvikalat liikkeelle -hankkeen projektipäällikkö Esko Helansuo kertoo.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan lähiruokakontti aloittaa toimintansa syyskuun puolivälin paikkeilla. Sitä ennen on kuitenkin ratkaistavana vielä joitakin käytännön toteutukseen liittyviä kysymyksiä kuten se, keiden kaikkien tuottajien tuotteita kontin kautta myydään.

Alun perin lähiruokakontista oli tarkoitus myydä vain lähialueelta pyydettyä kalaa, mutta sittemmin tuotevalikoimaa on päätetty laajentaa.

– Kehityksen taustalla ovat lähialueen tuottajat, jotka alkoivat osoittaa kiinnostusta lähiruokakonttia kohtaan. Toisaalta ajattelimme myös alueen kesäasukkaita sekä toki myös ihan ympäri vuoden Juvalla asuvia ihmisiä, joille kaikille haluamme tarjota mahdollisuuden useiden hieman erikoisempien tuotteiden ostamiseen, Helansuo sanoo.

– Nyt ajatuksena on ottaa lähiruokakonttiin myyntiin sellainen valikoima, missä on ennen muuta sellaisia tuotteita, joita ei normaalikaupoista helposti löydä. Toisaalta Osuuskauppa SuurSavo haluaa myös olla tukemassa lähituottajien toimintaa ja tarjota ABC-liikenneaseman asiakkaille mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajilta, hän tarkentaa.

Lähiruokakontin Juvalle toimittaa Coreorient Oy. Xamk vuokraa kontin Coreorientilta, joka huolehtii vuokrakontin mobiilijärjestelmien ylläpidosta sekä palvelukokonaisuuden kehittämisestä yhteistyössä Xamkin kanssa. Kontin toiminta perustuu niin sanottuun älykkääseen teknologiaan, minkä ansiosta esimerkiksi sisään asennettavien jääkaapin ja pakastimen lämpötiloja voidaan seurata etäyhteyden kautta reaaliajassa.

Kylmälaitteiden toimintavarmuuden lisäksi myyntituotteiden tuoreus pyritään varmistamaan värväämällä mukaan tuottajia laajalla rintamalla.

– Paras tilanne olisi se, että esimerkiksi konttiin kalaa toimittavia kalastajia olisi useampia ja että he tekisivät toimituksia useampana päivänä viikossa. Joka tapauksessa myyntiin tulevat kalat ovat pakattuja, Esko Helansuo toteaa.

Ajatus Juvalle sijoitettavasta lähiruokakontista lähti liikkeelle Itä-Suomen kalatalousryhmän hankkeessa, jossa mietittiin uusia ratkaisuja järvikalan keräilyyn ja kuljetukseen. Idean takana on kalataloutta laajasti tunteva Janne Turunen.

Samoihin aikoihin Xamkin Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle -hankkeessa selvitettiin Etelä-Savon kesäasukkaiden ruokaostoskäyttäytymistä ja lähiruoan saatavuutta.

– Sitä kautta nousi esille tarve, johon (Fisu-postilla järvikalat liikkeelle) hankkeella pyritään vastaamaan, Helansuo taustoittaa.

Viime vuoden puolella suoritettujen hankkeen aloittamiseen liittyvien valmistelujen jälkeen hanke saatiin liikkeelle tämän vuoden helmikuussa. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 140 000 euroa, josta suurimman siivun kustantaa Etelä-Savon maakuntaliiton kautta Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

Myönnetyn rahoituksen turvin Juvan lähiruokakontin sekä hankkeen kautta toisen perustettavan myyntipaikan, Kerimäen ST1-huoltoaseman kupeeseen avattavan lähiruokajääkaapin, on määrä toimia kesään 2019 asti.

– Kun ajattelee hankkeen jälkeistä elämää, niin siinä on kyllä hyvät mahdollisuudet jatkaa toimintaa esimerkiksi jonkun lähialueen yrittäjän tai tuottajakollektiivin. Toki koitamme hankkeen aikana jo jatkoakin ennakoida, Esko Helansuo mainitsee.