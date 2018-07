Juvalta pendelöidään ahkerasti Mikkeliin – Matka erottaa tehokkaasti vapaan ja työn

Työmatkojen piteneminen on ollut Suomessa kasvava trendi jo muutaman vuosikymmenen ajan. Suomen ympäristökeskuksen laatiman tilaston mukaan työmatkojen pituus linnuntietä pitkin kasvoi 10 kilometristä 14 kilometriin vuosien 1990 ja 2015 välillä. Matkojen pituus on siis puolitoistakertaistunut. Samalla on kasvanut niin kutsuttujen pendelöijien määrä.

Pendelöinnillä tarkoitetaan asuinpaikkakunnan ja työssäkäyntipaikkakunnan välistä työmatkaliikennettä. Tavallisesti sanalla viitataan päivittäisiin työmatkoihin, mutta sillä voidaan puhua myös harvemmin tehtävistä, mutta säännöllisistä työmatkoista.

Juvan sijainti liikenteen solmukohtana mahdollistaa työssäkäynnin moneen eri suuntaan. Merkittävä määrä työliikenteestä suuntautuu Mikkeliin. Tilastokeskuksen 31.12. 2014 teettämän tutkimuksen mukaan Juvalta käy Mikkelissä töissä 396 henkilöä. Vastavuoroisesti Juvalle matkaa Mikkelistä 158 henkilöä. Samat luvut esimerkiksi Savonlinnan kohdalla ovat 45 Juvalta Savonlinnaan ja 43 Savonlinnasta Juvalle. Luonnollisesti tilaston iän takia numerot eivät enää ole täysin tarkkoja, mutta ne kertovat silti Mikkelin hallitsevasta asemasta työmatkailussa.

Teroprintillä Mikkelissä työskentelevä Susanna Matiskainen matkaa päivittäin Juvan ja Mikkelin välistä tienpätkää. Aikaisemmin pendelöinti tuli suoritettua julkisilla kulkuvälineillä, mutta aikataulujen muuttuminen pakotti matkaajan vaihtamaan oman auton käyttöön.

– Olisin joutunut hankkimaan kaksi erilaista matkakorttia ja lähtemään kotoa aikaisemmin.

Vaikka työmatkat itsessään eivät häiritse Matiskaista, on niihin kuluva aika aina pois perhe-elämästä.

– Lasten kannalta olisi helpompaa, jos voisin käydä töissä Juvalla. Tällaista mahdollisuutta ei vaan ole.

Pendelöinnissä on Matiskaisen mukaan myös hyvät puolensa. Työelämä ja vapaa-aika erottuvat selkeästi, kun ne keskittää eri paikkakunnille. Saman huomion ovat tehneet myös monet muut matkaajat.

– Töihin ajaessa kerkeää jo hiukan miettimään työasioita ja suunnittelemaan päivää. Samoin töistä ajaessa saa jätettyä työasiat mielestä, Varkaudessa töissä käyvä Janne Huhtinen kertoo.

Asiakaspalvelutehtävissä toimiville työntekijöille yksi etu myös se, että vapaa-ajalla kylällä liikkuessa ei tarvitse pelätä asiakkaiden tulevan juttelemaan työasioista.

Lue lisää pendelöinnistä 19.7 julkaistusta Juvan Lehdestä.