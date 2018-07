Keramiikka koristaa Juvan kirjastoa – taiteilija Merja Nykänen-Naukkarisella takana jo 30 vuotta kuvanveistoa

Juvan kirjastolla pääsee tänä kesänä ihailemaan hauskoja eläinhahmoja ja vaikuttavia rintakuvia taitelija Merja Nykänen-Naukkarisen keramiikkateosten näyttelyssä. Jo kolmekymmentä vuotta taiteiden parissa työskennellyt veistäjä on tuttu juvalaisille jo entuudestaan, sillä hän työskenteli noin yhdeksän vuotta sitten kuvataiteen lehtorin sijaisena Juvan yläasteella ja lukiossa.

Taide tuli osaksi Nykänen-Naukkarisen elämää vasta kaksikymppisenä. Vuonna 1987 hän muutti Helsingissä entisen kuvaamataiteenopettajan alivuokralaiseksi. Asuntoa koristaneet useat veistokset, maalaukset ja kaksi pientä keramiikkauunia herättivät tulevan taiteilijan mielenkiinnon kuvaamataiteita kohtaan. Huomattuaan lehdessä mainoksen Kalajoella järjestettävästä keramiikkataiteen linjasta, päätti Nykänen-Naukkarinen kokeilla veistämistä omin käsin. Sillä tiellä hän kulkee edelleen.

– Savi tuntui heti materiaalina täysin omalta. Veistäessä aika kuluu aivan huomaamatta.

Keramiikasta harrastuksena kiinnostuneille Nykänen-Naukkarinen suosittelee kursseilla käymistä. Veistämiseen liittyy paljon teknisiä asioita, joiden oppiminen pelkkien kirjojen tai videoiden kautta voi olla hankalaa. Lisäksi verrattain kalliin keramiikkauunin hankkiminen ei välttämättä ole mielekästä, ellei ala varmasti kiinnosta.

Nykänen-Naukkarinen on ollut sivutoimisena opettajana vuodesta 1995 kuvataiteessa ja keramiikassa. Opinnot ovat hänen mukaansa olleet suosittuja etenkin eläkeläisten joukossa, ja monet käyvät niillä uudestaan vuodesta toiseen.

– Keramiikka on siitä hyvä taiteenala, että savesta on helppo valmistaa myös hyötyesineitä, taiteilija muistuttaa.

Nykänen-Naukkarisen teoksia voi käydä ihailemassa Juvan kirjastolla heinäkuun ajan.

Lisää taiteilijan urasta voit lukea 19.7 julkaistusta Juvan Lehdestä.