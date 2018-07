Lampaita ja leppoisalla otteella toteutettuja unelmia – Kuvagalleria Sihvosten puutarhasta ihastuttaa!

Kiinalaisen sananlaskun mukaan tärkeintä elämässä on puutarhanhoito, eikä sekään lopulta ole kovin tärkeää. Kyseinen lausahdus pulpahtaa mieleen, kun Juvan Taipaleessa asuvat Virpi ja Mika Sihvonen esittelevät omaa pihamaataan ja ajatuksia, joiden mukaan he sitä hoitavat.

Kaikkein oleellisinta on kuulemma se, että suhde puutarhanhoitoon pysyy mielekkäänä.

– Helppoa ja yksinkertaista pitää olla. Emme juuri suunnittele seuraaville kesille mitään suuria projekteja, sillä äkkiä homma menee niin levälleen, että sen jälkeen puutarhaa ei jaksa enää hoitaa kukaan, Virpi Sihvonen sanoo.

Vähällä hoidolla pärjääminen on oleellisessa osassa myös kasvivalintoja tehtäessä.

– Kasvien pitää seistä omilla jaloillaan, sillä en kauheasti jaksa tukea tai muutenkaan paapoa niitä. Aika paljon minulla on perinneperennoja, mutta juuri nyt suosikkini on hortensia.

Nykymuodossaan Sihvosten piha on tulosta kymmenen vuoden työstä. Pariskunta muutti Mika Sihvosen isän aikanaan rakentamaan taloon vuonna 2008, jolloin pihassa ei kasvanut juuri muuta kuin pari puuta ja jokunen marjapensas.

Kaiken kaikkiaan alue muistutti lähinnä jalkapallokenttää.

– Mikan äidillä oli tähän puutarhasuunnitelma valmiina, mutta hän nukkui pois pian talon rakentamisen jälkeen. Meillä on hänen suunnitelmansa tallessa, mutta en oikein osaa tehdä tällaisia juttuja suunnitelmien mukaan, Virpi Sihvonen toteaa.

Virpin ja Mikan lisäksi Sihvosten perheeseen kuuluvat 7-vuotias Ilari ja pian 10 vuotta täyttävä Veera. Hän muutti Ahvenlammen rannalla sijaitsevaan ja Ahvenrannaksi nimettyyn taloon yhtä aikaa vanhempiensa kanssa, tarkkaan ottaen äitinsä vatsassa.

Tätä nykyä niin Veera kuin Ilarikin osallistuvat kotipihan hoitoon ainakin säännöllisen epäsäännöllisesti.

– Mika tekee pihassa yhtä paljon kuin minäkin, ja lapsetkin ikäkausien mukaan sen verran, miten innostusta kulloinkin riittää. Tiedän, että joidenkin mielestä pihan laittaminen lasten ollessa pieniä on hankalaa, mutta minun kokemukseni mukaan se on ihan mahdollista. Siinähän lapset leikkivät vieressä ja touhuavat, Virpi Sihvonen sanoo.

– Ja mitä minä muuta olisin tehnyt kotona, kun lapset olivat pieniä, hän kysyy naurahtaen.

Tutustu tarkemmin Ahvenrannan puutarhaan alla olevan kuvagallerian kautta sekä Virpi Sihvosen Instagram-tilillä, joka löytyy nimellä ahvenranta_.