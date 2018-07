Juvalaisesta Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi – Pirkko Vihavainen toivoo järjestöön ihmisiä monilta elämänalueilta

Juvalainen Pirkko Vihavainen tuntee voimakasta paloa lions-toimintaa kohtaan. Ehkäpä innokkuus ja halu olla mukana yhteisöllisessä toiminnassa tekemässä muille hyvää on vienyt hänet Suomen Lions-liiton korkeimmalle paikalle eli puheenjohtajaksi.

Vihavainen haluaa vahvistaa ja avata lions-järjestöä sellaiseksi, että mahdollisimman monet ihmiset voisivat tulla mukaan toimintaan.

– Toivon, että järjestö olisi kaikkien ihmisten toiminta-aluetta, ja haluammekin mahdollisimman monenlaista taitoa ja tietoa mukaan järjestöömme.

Vihavainen toimii ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka Lions-liiton ”piikkipaikalla”. Hänet valittiin Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtajaksi liiton vuosikokouksessa Oulussa kesäkuussa. Ykköspuheenjohtajan kausi alkoi 1. heinäkuuta ja kestää ensi vuoden kesäkuun loppuun. Vihavainen edustaa LC Juva/Luonteria.

Viime kauden Vihavainen toimi liiton varapuheenjohtajana, ja ensi vuonna hän jatkaa edellisenä puheenjohtajana liiton hallituksessa.

– Kyseessä on kolmivuotinen projekti minulle Lions-liiton toiminnassa. Sen jälkeen siirryn rivijäseneksi, ja ryhdyn taas talkoilemaan kotiklubissani Juvalla. Viime vuosi ja tämä vuosi ovat olleet liiton toiminnassa niin kiireisiä, ettei aikaa ole jäänyt paljonkaan paikalliseen toimintaan.

Pirkko Vihavainen on ollut mukana lions-toiminnassa vuodesta 1987 saakka. Alussa hän oli lions-miehensä ladyna mukana LC Juva/Partalan toiminnassa, kunnes lähti itsekin mukaan lions-toimintaan. Hän oli perustamassa LC Mikkeli/Naisvuorta ja toimi siinä kunnes juvalaiset naiset perustivat vuoden 2015 syksyllä naisklubin eli LC Juva/Luonterin.

Juvalla on tätä nykyä kaksi klubia, joista LC Juva on miesklubi ja LC Juva/Luonteri naisklubi. Ne molemmat kuuluvat liiton D-piiriin, jonka alueella toimii 68 klubia, ja jäseniä on noin 1 900.

Koko maassa lions-toiminnassa on mukana noin 23 000 ihmistä. Miehiä on 80 prosenttia, ja viidennes on naisia.

Koska lions-järjestö suuntaan tulevaisuuteen, uusi teema rakentuu puhtaan veden ympärille. Merialueilla teema kantaa nimeä Itämeri-projekti, mutta Pirkko Vihavaisen mukaan koko maata ajatellen projekti liittyy laajasti puhtaisiin vesiin.

– Järjestön ydinajatus on, että luovuta isänmaasi onnellisempana tuleville sukupolville.

Etelärannikolla projektia viedään eteenpäin John Nurmisen säätiön kanssa, ja muualla Suomessa liitto ja klubit hakeutuvat yhteistyöhön esimerkiksi kuntien kanssa.

Vihavainen korostaa, että lions-toiminnassa korostuu jatkossa kumppanuus monien toimijoiden kanssa – sillä keinoin monia asioita voidaan viedä tuloksekkaammin eteenpäin.

Ylipäätään hän uskoo, että yhteiskunnassa korostuu aiempaa enemmän niin sanotun kolmannen sektorin merkitys. Lions-järjestö on yksi esimerkki kolmannen sektorin toimijasta.

– Me tuomme työhön mukaan inhimillisyyttä ja empatiaa. Olemme mieluumin vierellä kulkijoita kuin rahan kerääjiä, hän linjaa.