MTK Juva vietää juhlavuotta – takana jo satavuotinen historia

Kuten niin monet hetket menneisyydessä, myös MTK Juvan historian varhaiset vaiheet ovat paljolti hämärän peitossa. Yhdistyksen perustamisvuosi on sentään saatu selville: sen tiedetään olevan 1918.

Kuluneiden vuosikymmenten mittaan maanviljelijöiden ammattikunta on käynyt läpi useita mittavia mullistuksia aina torpparilakien purkamisesta Karjalan evakkojen asuttamiseen ja 1970-luvun peltopaketoinnista nykypäivän EU-tukihakemusten täyttämisrumbaan.

Mitä yhdistykseen itseensä tulee, sitä koskevista muutoksista suurin lienee 1980-luvun paikkeilla alkanut jäsenmäärän jyrkkä lasku.

– Mitä minä muistan, niin parhaimmillaan MTK Juvan jäsenenä oli noin 1200 tilaa. Kokonaisjäsenmäärässä se tarkoitti yli 3000 jäsentä, Juvan Auvilassa sijaitsevan Turakaisen tilan vanha isäntä, itsekin MTK Juvan puheenjohtajana aikanaan toiminut Simo Turakainen sanoo.

– Ja nythän meillä on sellaiset noin 250 jäsentilaa ja 500 henkilöjäsentä, yhdistyksen nykyinen sihteeri Reija Immonen kertoo.

Vaikka väki väki vähenee, MTK Juvan hallituksessa tällä hetkellä toimivat viljelijät kokevat tekevänsä vähintään yhtä tarpeellista työtä kuin edeltäjänsä. Reija Immosen mukaan tuottajajärjestön suorittama edunvalvonta on nykyään tietyllä tapaa jopa laajamittaisempaa kuin menneinä vuosikymmeninä.

– Tänä päivänähän me emme valvo vain maanviljelijöiden, vaan koko maaseudun etua, sillä meille tulee lausuntopyyntöjä muun muun viitostien remontin kaltaisista koko maaseutua koskettavista asioista, hän perustelee.

MTK Juvan seuraavaa vuosisataa hahmoteltaessa käy nopeasti selville, että ainakin yhdistyksen nykyisen hallituksen jäsenillä riittää uskoa tulevaan. Vaikka Juvan oma paikallinen tuottajayhdistys häviäisikin maailmankartalta, viljelijöiden ja koko maaseudun etua valvovalle järjestölle uskotaan löytyvän tarvetta ja toimijoita.

– Aluerajat varmasti leviävät, eli MTK Juvan sijaan jossain vaiheessa tulee olemaan pelkkä MTK Etelä-Savo, tai jopa sitäkin laajemmalla alueella toimiva yhdistys, MTK Juvan hallituksen uusimpiin jäseniin kuuluva Elsi Janhunen arvioi.

– Mutta viljely Juvalla jatkuu myös seuraavat sata vuotta. Ikävä kyllä nykymenolla maailman ruoantuotanto ei riitä kaikkien suiden syöttämiseen, hyvä jos edes Suomen, joten sitä suuremmalla syyllä ihmisten pitäisi nyt alkaa ymmärtää kotimaisen ruoantuotannon päälle, Petri Turakainen kommentoi.

