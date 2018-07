Simo Kaksonen lähtee Haminaan muutosjohtajaksi: ”Pääsen aloittamaan kehittämisen ihan puhtaalta pöydältä”

Järvi-Saimaan Palvelujen kehitysjohtaja Simo Kaksonen, 37, Juvalta lähtee johtamaan työelämän muutosta Haminaan. Kaksonen on valittu Haminan kaupungin muutosjohtajaksi. Muutto Juvalta Haminaan on edessä loppukesästä.

Kolmen kunnan, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan, omistaman Järvi-Saimaan Palvelujen kehitysjohtajana viimeiset kolme vuotta toiminut Simo Kaksonen on koulutukseltaan maanmittaustekniikan diplomi-insinööri.

Heti alkuun on kysyttävä, miten muutos liittyy maanmittaustekniikan diplomi-insinöörin työhön.

– Ei mitenkään, Simo Kaksonen vastaa pontevasti.

– Muutoksen johtaminen ja työn kehittäminen on tullut oman mielenkiinnon ja intohimon kautta. On huikeaa nähdä, miten työntekijät lähtevät yhdessä miettimään ja kehittämään omaa työtään sekä kokea, millaisiin saavutuksiin he pääsevät. On ilo olla siinä muutoksessa mukana sparraamassa.

Haminan kaupungin muutosjohtajaksi Kaksonen sanoo lähtevänsä ristiriitaisin mielin. Hän kehuu Järvi-Saimaan Palveluja ehdottomasti yhdeksi parhaimmista työpaikoistaan, joissa hän on olut töissä.

– JSP:ssa on ollut mukava tehdä töitä. Joka aamu olen lähtenyt iloisin ja innostunein mielin töihin. Haminassa kiehtoo se, että pääsen aloittamaan kehittämisen ihan puhtaalta pöydältä. Minua kiehtoo lähteä kehittämään ihan uutta. Ja kun perhe asuu Porvoossa, on hyvä päästä heitä lähemmäksi. Ja pakko on myöntää sekin, että Etelä-Suomi nyt vetää.

Kaksonen sanoo, että jo sote- ja maakuntauudistus tuovat kuntiin uudet muutostarpeet. Myös kuntalaisten odotukset kuntien palveluista koko ajan kasvavat.

– Ihmiset odottavat palvelujen toimivan. Kun kuntalainen tulee positiivisesti yllätetyksi toimivista palveluista, silloin muutos on onnistunut, hän sanoo.

Tarkoittako muutos sitä, että entistä pienemmällä joukolla tehdään entistä enemmän?

– En usko suuruuden ekonomiaan. Keskittämällä ei saada parempia ratkaisuja aikaiseksi. Muutos ei automaattisesti tarkoita henkilöstön vähentämistä. Se ei ole muutoksen lähtökohta.

Kaksonen sanoo lähtevänsä Haminaan johtamaan muutosta innokkaasti, mutta kuitenkin haikein mielin. Juvalle jäävät ystävät, tuttavat ja vanhemmat.

– En sulje ovia Juvalle. Siihen ei ole mitään syytä. Tänne tullaan ainakin mökille.

Simo Kaksonen valittiin Haminan muutosjohtajaksi noin 60 hakijan joukosta viime kuun lopulla. Haminan muutosta hän lähtee johtamaan elokuun lopussa.

