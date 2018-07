Jokainen voi tehdä jotakin vedenlaadun hyväksi

Tämän kesän aikana sinilevähavainnot ovat runsastuneet yllättävänkin nopeasti eri puolilla maakuntaa.

Etelä-Savon ely-keskuksen vesistöasiantuntija Pekka Sojakka sanoo Juvan Lehden haastattelussa, että Etelä-Savon maakunnan vesistöistä tehdyt sinilevähavainnot ovat tänä kesänä tulleet tavanomaista varhaisemmin.

Normaalisti havaintoja alkaa tippua vasta elokuun alussa ja puolivälissä. Tänä vuonna helle ja nopeasti lämmenneet pintavedet ovat saaneet levät kukkimaan ainakin parisen viikkoa tavanomaista aikaisemmin.

Sinilevä on siitä pirullista, että se estää järviveden käyttöä esimerkiksi saunavetenä, ja uimistakaan ei suositella sinilevän seassa. Sinilevä voi aiheuttaa pahojakin oireita, jos levää joutuu esimerkiksi suun kautta elimistöön.

Sinilevä on tehokas ympäristöindikaattori. Levän ilmestyminen on merkki ravinnekuorman kasvusta. Sen vuoksi levän runsastumisesta on syytä olla huolissaan.

Jokainen yksityinen kansalainenkin voi tehdä omin toimin jotakin: jättää esimerkiksi tekemättä matonpesun ja shampoohiusten huuhtelun mökki- tai kotijärvessään. Jokainen pienikin teko, joka vähentää rehevöitymistä, vaikuttaa omalta osaltaan järven laatuun.