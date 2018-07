Tuiku Rauhalan kolumni: ”On tärkeää oppia riittämään itsellensä”

Olen juuri se, joka voi viettää vaikkapa tunteja YouTubessa ihan vain fiilistellen musiikkia. Katson paljon mykistäviä lauluvideoita, ja useasti jopa vuodatan kyyneleen jos toisenkin ihan vain jonkun vaikuttavan lauluäänen takia.

Luonnollisesti, kun kappaleet jäävät pyörimään korvamadoiksi päähän, niitä ihan huomaamattaan alkaa hoilaamaan.

Yleensä annan mennä koreasti kurkkusuorana korkeimmatkin kohdat, mutta suoraan sanottuna joskus sitä kyllä itsekin ihan säikähtää oman lauluäänen laadukkuutta. Miksi Adelen Hello -kappale ei menekään yhtä upeasti omassa keittiössäni kuin siellä YouTubessa?

Pitkään ahdisti myös loistavien, samaistuttavien tekstien lukeminen. Peilasin toisten kirjoittajien sanavalintoja, lauserakenteita ja kokonaisuuksia jatkuvasti omiini.

Otsa kurtussa mietin, miksi en itse tajunnut kirjoittaa jotain niin nerokasta tai miksi en valinnut juuri sitä puhuttelevampaa näkökulmaa omaan tekstiini. Yhtäkkiä olin ihan itse pala palalta rakentanut muurin omaan kirjoittamiseeni. Joka kerta kun otin esiin kynän sekä paperia, aloin saman tien pyörittelemään mielessäni sitä, mitä joku toinen oli jo tehnyt. Kesti aikaa ymmärtää, ettei kukaan kuitenkaan ollut vielä kirjoittanut Tuikun tekstiä, Tuikun ajatuksella.

Viime vuosina aikana olen niin tietoisesti kuin tiedostamattakin opetellut nauttimaan muiden onnistumisista ja inspiroitumaan niistä itsekin.

Eräs pysäyttävä hetki itselleni oli kerran, kun kerroin puhelimessa ystävälleni siitä, kuinka rakastetuksi hän saa joka ikisen tuntemaan ympärillään. Linja hiljeni ja toistin lauseeni. Vastaukseksi sain pari nyyhkäystä sekä hiljaisen, murtuneen vastauksen – kiitos.

Miten mahtava olo siitä tulikaan molemmille välittämättä siitä kumpi oli onnistunut. Vähitellen tuon puhelun jälkeen omat ajatukseni onnistumisista ovat muuttuneet.

Olen hoksannut, että kaikesta voi nauttia, monin erin tavoin. Ei tarvitse kuulostaa Céline Dionilta saadakseen samoja kiksejä, kun musiikki resonoi koko kehossa.

Myönnettäköön, välillä huomaan edelleen viheliäisen pettymyksen nostavan päätään, kun joku toinen tekee jotain paremmin kuin minä. Mutta, niin se vain menee, aina joku on sinua parempi, mutta on tärkeää oppia riittämään itsellensä sen jälkeen, kun on jo antanut kaikkensa.

Kun teet jotain mitä rakastat, tuletko siitä onnelliseksi? Se riittää, ja sitä minä opettelen.

Tuiku Rauhala

Kirjoittaja on juvalaislähtöinen opiskelija.