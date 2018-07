Jukajärven sinileväesiintymät etuajassa – havaintoja saatu nyt kahdelta eri rannalta

Jukajärvestä on jo tehty kesän ensimmäiset sinilevähavainnot. Jukajärven sinilevähavaintoja on nyt saatu kahdelta eri rannalta.

Esiintymiä on tavattu kirkonkylän yleiseltä uimarannalta ja Kettulasta. Molemmat havainnot on luokiteltu pieniksi. Jukajärven uimarannalta sinilevää on todettu myös terveysvalvonnan puolentoista viikon takaisessa uimavesitutkimuksessa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin terveystarkastaja Tiina Munck sanoo, että seuraavan kerran Jukajärven uimarannan levätilannetta arvioidaan tällä viikolla. Seuraava näytteenottokerta puolestaan on elokuun alussa.

Sosterin viime viikolla tekemien uimavesitutkimusten mukaan Jukajärven uimarannalla sinilevää oli erittäin vähän. 3-portaisella asteikolla Jukajärvi oli saanut arvon 1.

Juvan Salajärvestä ei ole otettu näytteitä. Siellä vedenpinnalla olevaa ruskea kasvusto ei ole levää. Munckin mukaan kyseessä on heinä-elokuun vaihteessa aika-ajoin esiintyvästä kuusensuopursuruosteesta.

Etelä-Savon ely-keskuksen vesistöasiantuntija Pekka Sojakka sanoo, että maakunnan vesistöistä tehdyt sinilevähavainnot ovat tänä kesänä tulleet tavanomaista varhaisemmin. Normaalisti havaintoja alkaa tippua vasta elokuun alussa ja puolivälissä.

Tänä vuonna helle ja nopeasti lämmenneet pintavedet ovat saaneet levät kukkimaan ainakin parisen viikkoa tavanomaista aikaisemmin.

– Lämpö ja pintavesien lämpeneminen eivät välttämättä lisää leväkasvustoja. Sinilevä tarvitsee myös ravinteita. Jos vesistössä on ravinnekuormaa, muun muassa fosforia, leväkukinnot lähtevät runsastumaan. Levät pystyvät nopeasti käyttämään vesistön ravinnekuormaa hyödykseen. Etelä-Savon pintavedet nousivat runsaassa viikossa 18 asteesta 24-25 asteeseen ja sinilevähiukkasia on silmämääräisesti ollut havaittavissa eri puolilla maakuntaa, Sojakka sanoo.

