Sinilevää sinun rannassasi? – Viikon kysymyksessä tiedustellaan sinilevähavaintojen perään

Kuluvan kesän ensimmäiset sinilevähavainnot on nyt tehty myös Juvalla. Jukajärvellä on havaittu levää kahdessakin rannassa, sekä kirkonkylän yleiseltä uimarannalta että Kettulasta. Molemmat havainnot on kuitenkin luokiteltu pieniksi.

Helle ja nopeasti lämmenneet pintavedet ovat saaneet levät kukkimaan ainakin parisen viikkoa tavanomaista aikaisemmin, mutta oletko sinä jo törmännyt sinilevään Juvan vesistöissä? Oletko kentien ollut menossa uimaan, mutta jättänytkin pulahduksen väliin huomattuasi levää? Kerro havainnoistasi vastaamalla Viikon kysymykseen!

Voit myös kommentoida aihetta alla olevaan kommenttikenttään. Voit esimerkiksi kertoa, missä ja milloin olet mahdolliset sinilevähavaintosi tehnyt. Viikon kysymyksen tulokset julkaistaan 2.8.2018 Juvan lehdessä.

