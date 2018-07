Leena Möllerin kesä sai ikävän käänteen, kun varkaat vierailivat hänen omistamallaan kiinteistöllä Pieksämäentien varressa Vehmaassa. Suurimman osan ajasta tyhjillään olevasta omakotitalosta oli rosvojen matkaan lähtenyt irtaimiston lisäksi jopa ovenkahva.

– Tulimme alkuviikosta katsomaan pihalla olevien marjapensaiden kuntoa, kun huomasimme, että joku on mennyt ikkunasta sisään, Möller kertoo.

Vaikka ikkuna toimikin varkaiden sisäänkäyntinä, päättivät he silti napata mukaansa myös ulko-oven ovenkahvan. Nopealla vilkaisulla voroille olivat kahvan lisäksi kelvanneet ainakin imuri, kiikkutuoli, ovissa riippuneet Abloyn lukot ja vanha radio. Möller arvelee, että irtaimistoa on kadonnut enemmänkin.

– Ei vielä ole kokonaan tullut käytyä kaikkia tavaroita läpi.

Murron kohteena ollut kiinteistö sijaitsee tieltä katsottuna metsikön takana, katseilta piilossa. Möller epäilee varkaiden käyneen kiinteistössä heinäkuun aikana. Tarkkaa ajankohtaa hän ei osaa sanoa, mutta pihapiirissä olevat jäljet vaikuttivat Möllerin silmään tuoreilta.

– Heinät olivat askeleiden alla taipuneet, mutta eivät kulottuneet.

Pihaan ei jälkien perusteella ollut ajettu autoa, joten varkaiden ajoneuvo on mahdollisesti ollut parkissa Pieksämäentien varressa. Möller toivoo, että tienkäyttäjät olisivat havainneet epäilyttävää liikehdintää. Mieltä askarruttavista havainnoista kannattaa olla poliisiin päin yhteydessä.

Huolta Möllerillä riittää myös muiden alueen asukkaiden omaisuutta kohtaan. Hän kehottaakin ihmisiä tarkistamaan omat vapaa-ajan kiinteistönsä murtojen varalta.

– Harmittaa kyllä, jos muillekin on käynyt näin.