”Käpy ei ole joka ihmisen hevonen” – luonteikkaan tammansa kanssa yhteisen sävelen löytäneen Viivi Immosen tähtäin jo ensi kaudessa

Viivi Immosen ratsastusura lähti liikkeelle samaan tapaan, kuin niin monet pienten lasten harrastukset lähtevät: tallille oli päästävä, koska isosiskokin pääsi. Pari vuotta Juvalla Vehmaan Tallilla ratsastettuaan Viivi ja häntä muutaman vuoden pidempään hevosia harrastanut Helmi-siskonsa siirtyivät Sulkavan puolelle Leijonamielen tallille.

Siitä eteenpäin molempien elämä on kulkenut paljolti hevosharrastuksen ehdoilla.

– Ponivuodet vuokrasin ja kilpailin esteitä Leijonamielen tallin omistamalla Paavo-ponilla, Viivi Immonen taustoittaa historiaansa 16-vuotiaille tai sitä nuoremmille poneilla ratsastaville lapsille suunnatuissa kilpailuluokissa.

– Sitten sovimme Helmin kanssa, että voisin alkaa kisata hänen omistamallaan Cocolla. Se asuu nykyään Hännisen tallilla Kaskiissa, missä menee aikaa sellaiset kolmisen tuntia joka päivä, nyt 17-vuotias Juvan lukion kakkosluokkalainen kertoo.

Kilpailujen osalta kuluva kesä on ollut ensimmäinen, jonka Viivi Immonen ja Cocon sijaan paremmin Käpy-lempinimellään tunnettu tamma ovat hypänneet yhdessä. Lajivalinta este- ja kouluratsastuksen välillä oli helppo, sillä kumpikin Immonen vakuuttaa silmäteränsä luonteen ja tekniikan sopivan lähes täydellisesti esteratsastukseen.

– Käpy ei ole joka ihmisen hevonen. Se osaa olla käsiteltäessä varsinkin kiima-aikaan äkäinen ja lastaaminen on haastavaa. Toisaalta esteradalla sen kanssa ei ole ikinä tullut ongelmia, vaan päinvastoin kisoissa se on aina ihan liekeissä. Sillä on myös tosi hieno hyppy, Helmi Immonen luonnehtii.

– Sanoisin, että se on hyvin kilpailuhenkinen, Viivi Immonen puolestaan kuvailee.

Ensimmäisissä kisoissaan Viivi/Käpy -parivaljakko on keskittynyt 90 senttimetrin ja metrin luokkiin, mutta jatkossa kaksikko saatetaan nähdä hyppäävän kilpailumielessä myös suurempia luokkia. Joka tapauksessa ainakin kilpailustarttien määrä kasvaa.

– Syksymmällä käymme ehkä vielä yhdet kisat, mutta tällä kaudella on ihan tietoisesti enemmän vain treenattu ja otettu rauhallisesti. Ensi vuonna on tarkoitus aloittaa kisakausi heti, kun se täällä Suomessa pääsee vauhtiin, ja kisata tätä kautta enemmän – siis kunhan vain hevonen pysyy terveenä, Helmi Immonen suunnittelee.

