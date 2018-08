Helle yllätti jäätelökioskin – suureen kysyntään ei osattu varautua

Jäätelön suuri menekki on yllättänyt Juvan ABC:n jäätelökioskin. Toimitusvaikeuksien ja henkilökuntapulan takia ABC:n jäätelökioski on ajoittain ollut tänä kesänä kiinni.

Liikennemyymäläpäällikkö Terhi Leskinen sanoo, että jäätelön myynnissä on tänä kesänä ollut haasteita tavanomaista enemmän. Leskisen mukaan ABC:n jäätelökioskin ajoittaiseen kiinnioloon helteitten aikaan on ollut useampia syitä.

– Jäätelön menekki on yllättänyt. Tilauksissa ei ole osattu varautua näin suureen kysyntään. Myös tavaran kuljetuksissa on ollut ongelmia. Kuormat eivät ole aina tulleet ajoissa. Mutta myös myyntihenkilöstöstä on ollut ajoittain pulaa ja kioski on sen takia ollut suljettuna, Terhi Leskinen sanoo.

ABC:n liikenneaseman jäätelökioskilla myydään viikoittain yli 1000 jäätelöpalloa. Menekki on helteitten aikaan ollut useita satoja litroja viikossa. Heinäkuun helteitten aikaan ABC:llä myyntiin jopa yli 2000 jäätelöpalloa viikossa.

Kesä on ollut haastava jäätelökioskeille. Viime vuoden sateisen ja kylmän kesän myyntimäärät eivät välttämättä ole tänä kesänä olleet käyttökelpoisia, kun pitkä hellekausi on lisännyt jäätelön kysyntää.

– Ajoittain meillä on ollut vaikeuksia saada valmistajalta tiettyjä makuja eikä toisaalta osattu ennakkoon tehdä tarpeeksi suuria tilauksia. Alkukesä lähti jäätelön myynnissä varovaisesti liikkeelle, mutta helteitten jatkuessa kysyntä on kasvanut, Terhi Leskinen sanoo.

ABC:n jäätelökioski on tänä kesänä ollut Juvan ainoa irtojäätelöä myyvä kioski. ABC:n jäätelön menekkiä on lisännyt Juvan keskustassa S-marketin edustalla aiemmin olleen jäätelökioskin poistuminen.

Terhi Leskinen sanoo, että jäätelön myynti ABC:n liikenneaseman edustalla loppuu viikonvaihteessa koulujen alkamisen takia.