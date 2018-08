Helle herättää huolta vanhusten ja sairaiden hyvinvoinnista – Ministeri Saarikko lähestyi kuntia kirjeellä

Poikkeuksellisen pitkään jatkuneet helteet ovat herättäneet läpi kesän huolta iäkkäiden ja sairaiden pärjäämisestä. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko lähestyi kuntia ja sairaanhoitopiirejä aiheesta viikko sitten avoimen kirjeen muodossa.

– Elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä. Tutkitusti ja kokemusperäisesti erityisesti varsinkin sydänsairauksista ja hengityselinsairauksista johtuvien kuolemien määrä suureneekin helteellä, Saarikko toteaa kirjeessään.

Lämpötilan kohotessa yli optimilämpötilan (24 °C) kuolleisuus voi pahimmillaan kasvaa jopa 2-4 prosenttia jokaista lämpöastetta kohti. Erityisesti yli 75-vuotiaat ovat tällöin vaarassa.Saarikko toivookin viranomaisilta ja työntekijöiltä ennaltaehkäisevää toimintamallia helteen haittojen torjumiseen vanhustenhuollossa.

– Yhteydenottoja koteihin, vanhustenhuollon päivätoiminnan tehostamista ja mahdollisesti varamajoituksen järjestämistä tai viileisiin tiloihin kuljettamista ilmastoiduilla autoilla, Saarikko listaa.

Terveyskeskuksen remontin ajan ammattikoululla väistötiloissa toimiva lähikuntoutusosasto ei ole onneksi kokenut helteiden takia piikkiä potilasmäärissään.

– Muutama yleistilan lasku on tullut, mutta ne olisi varmaan tullut ilman helteitäkin, sairaanhoitaja Tuula Teittinen pohtii.

Väistötilat ovat helteillä asettaneet omat haastensa henkilökunnan ja potilaiden hyvinvoinnille. Maantasalla olevissa huoneissa on suuret ikkunat, joten aurinko lämmittää tiloja intensiivisesti. Osastolla olevien potilaiden hyvinvoinnista on kuitenkin pidetty tarkasti huolta.

– Meillä on tuulettimet joka huoneessa, ja yhtä potilashuonetta lukuunottamatta kaikissa on myös viilentimet.

Viilentimiä lähikuntoutusosastolla on ollut käytössä aikaisemminkin helteiden aikaan. Viime kesänä niille ei kuitenkaan tullut käyttöä.