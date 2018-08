Yleisurheilun nuorten SM-kisat alkoivat tänään Laitilassa – mukana myös juvalaisia

Juvan nuoret yleisurheilijat lähtevät tänä viikonloppuna tavoittelemaan menestystä yleisurheilun nuorten SM-kisoissa Laitilassa. Kesän aikana moni heistä on parantanut omia henkilökohtaisia ennätyksiään.

Pikajuoksija Joonas Liukkonen on ollut tyytyväinen kesän tuloksiinsa. Henkilökohtaiset ennätykset sadan metrin juoksussa ovat paukkuneet ja suorittaminen on ollut tasaisen vahvaa.

– Omasta parin vuoden takaisesta ennätyksestä lähti kymmenys pois, aluemestaruuskisoissa aikaan 11.14 juossut Liukkonen iloitsee.

Parantamisen varaa juoksussa vielä olisi. Sekä kiihdytys että lopun viimeinen rutistus pitäisi saada vastaamaan juoksun keskiosan vakaata laatua. Vauhdin olisi hyvä olla kunnossa SM-kisoja varten.

– Finaalipaikka on hyvällä juoksulla otettavissa.

Viime vuonna Juvan Urheilijoiden Vuoden Urheilija-palkinnon saanut keihäänheittäjä Topi Julkunen jäi kesän tavoitteekseen asettamasta nuorten MM-rajan rikkomisesta neljän metrin verran. Ongelmat vauhdinoton kanssa koituivat tällä kertaa kisatavoitteen kohtaloksi.

– Vauhtijuoksu meni erilaiseksi tuossa talven aikana, Julkunen avaa tilannetta.

Nyt tavoite on siirretty SM-kisoihin. Juvalle Julkunen aikoo palata mitali kaulassa.

– Kahden parhaan joukko on itsellä tavoitteena.

Omia suorituksiaan harmittelee myös kuulantyöntäjä Noora Laakso. Vaikka oma ennätys on parantunut tänä kesänä jo reippaalla metrillä, ei hän ole täysin tyytyväinen tuloksiinsa.

– Keskiverto tulostaso on ollut osaltani huono, heikkojakin kisoja on ollut, Mikkelissä ABC-kisoissa ennätystuloksensa 12,57 metriä työntänyt Laakso harmittelee.

Aikaisemmin myös keihästä aktiivisesti heittänyt Laakso on keskittynyt tänä kesänä terveyssyistä kuulantyöntöön.

– Talvella oli kyljessä ongelmia ja alaselän nivelside ei kestänyt keihäänheitossa tulevia tärähdyksiä.

Nyt paikat alkavat kuitenkin olla jo paljon paremmassa kunnossa. Kisakauden jälkeen Laakso aikoo kiinnittää harjoittelussaan entistä enemmän huomiota lihaskuntoon, jotta terveysongelmat eivät enää ensi kesänä vaivaisi. SM-kisoihin hän lähtee maltillisin tavoittein.

– Kahdeksan parhaan joukko on realistinen tavoite, jos työntö vain onnistuu.