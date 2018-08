Onni Ojalan kolumni: ”Viimeisen vuoden aikana kotiseudulla asuminen on tuntunut houkuttelevammalta kuin koskaan”

Yle julkaisi reilu viikko sitten Taloustutkimuksella teettämänsä tutkimuksen, jonka mukaan neljä viidestä suomalaisesta haluaa pitää koko Suomen asuttuna ja palvelut turvattuna. Tosin tämän tulisi tapahtua yhteiskunnan tuella. Vain viisi prosenttia vastaajista haluaisi valtion edistävän ihmisten ja palveluiden keskittymistä suurimpiin kaupunkeihin.

Tämä tulos on tuskin yllättävä juvalaisesta, eteläsavolaisesta maakunnan näkökulmasta. Mututuntumalta arvioituna uskon, että noin viisi viidestä juvalaisesta haluaisi pitää oman seutunsa asuttuna ja palvelut turvattuna myös jatkossa. Todellinen mieliala tuntuu varsin erilaiselta, sillä Juvalla asuvat jaksavat kotipaikkakunnastaan puhuttaessa usein mainita vain huonoja puolia sekä samalla voivotella sitä, kuinka huonosti Juvalla menee. Jos ei itse usko omaan tulevaisuuteen, niin kuka sitten?

Tämä ei liene pelkkä juvalaisten oma ominaisuus, vaan maaseudulla asuvien kulttuuriin kuuluu oman kylän mollaaminen joka puolella Suomea. Samalla suurin osa nuorisosta muuttaa kaupunkeihin opiskelun ja töiden perässä.

Palataan Ylen tutkimuksen tuloksiin, jonka mukaan siis selvä vähemmistö haluaisi valtion edistävän ihmisten ja palveluiden keskittämistä kaupunkeihin. Miksi kaupunkiin pakkautumista tulisi edistää? Monet haluavat muuttaa kaupunkiin sen takia, että ympärillä on enemmän ihmisiä. Samalla yhä useampi haluaa asua yksin yksiössä. Harvaan asutussa maassa ihmiset haluavat kasautua pieniin kerrostaloyksiöihin ihmisten sekaan olemaan ja asumaan yksin. Melko hassua. Eikö yksin asuminen omassa rauhassa olisi paljon helpompaa maalla?

Kaupungissa oleminen on usein yksinäisempää, kun ympäröivä yhteisö puuttuu. Sosiaalinen media auttaa, mutta se ei korvaa ihmisen oikeaa tapaamista.

Olen asunut viimeisen kolmen vuoden aikana sekä Suomen suurimmalla että toisiksi suurimmalla kaupunkialueella. Vaikka pidän kovasti Tampereesta ja Helsingistä, olen melko vakuuttunut, että en tule asumaan tulevaisuudessa pysyvästi kaupungissa. Oikeastaan täytyy tunnustaa, että viimeisen vuoden aikana omalla kotiseudulla asuminen on tuntunut houkuttelevammalta vaihtoehdolta kuin koskaan. Mistä ihmeestä se johtuu?

Iso ongelma pienillä kunnilla, kuten Juvalla, on saada nuoret pysymään kotipaikkakunnallaan. Keksin siihen juuri ratkaisun: viedään nuoriso elämään muutamaksi vuodeksi isoimpiin kaupunkeihin! Näin nuoret juoksevat takaisin kotiin ja kaikki on paremmin!

Onni Ojala

Kirjoittaja on juvalaislähtöinen kuvajournalismin opiskelija Tampereen yliopistossa.