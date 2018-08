Koulut starttaavat tänään – kirkonkylällä opintiensä aloittaa 32 oppilasta

Olisihan se pitänyt arvata. Juvan kirkonkylän koulussa ensimmäisen luokan tänään aloittavan Amanda Tingvallin suosikkioppiaine nimittäin.

Vastaus oli pääteltävissä tytön kollegepaidasta, jonka pinnassa komeilee läpi Skandinavian suurta suosiota nauttivan norjalaisen Marcus & Martinus -popduon kuva.

– Odotan eniten musiikintunteja, tuore koululainen ilmoittaa.

– Minkään yhden tietyn asian oppimista Amanda ei varmaan edes ymmärrä odottaa, sillä hän on osannut esimerkiksi lukea ja laskea jo päiväkoti-ikäisestä asti, tyttärestään ylpeä isä Jari Tingvall kommentoi.

Kirkonkylässä aloittaa Amanda Tingvallin ohella 32 uutta ekaluokkalaista. Heidät on jaettu kahdeksi luokaksi niin, että toisella opiskelee 16 ja toisella 17 lasta.

Rehtori Olli Kossila kuvailee uusien ykkösluokkalaisten määrää Juvan mittakaavassa suureksi, samoin tuoreiden esikoululaisten määrää.

– Eskareissa on nyt toista vuotta peräkkäin isot ryhmät. Tänä syksynä heitä on 36 kappaletta, ja heidät on jaettu päiväkotien kanssa käydyissä tiedonsiirtopalavereissa saatujen tietojen, sukupuolijakauman ja muiden tekijöiden perusteella kahteen ryhmään, Kossila selvittää.

– Toisaalta suurin osa koulussamme aikaisemmin opiskelleista maahanmuuttajataustaisista oppilaista on muuttanut Mikkeliin. Heitä on lähtenyt yhteensä kuusi, hän mainitsee.

Koulutaipaleensa aloittavien eskarilaisten ja ekaluokkalaisten lisäksi kirkonkylän koulun henkilökunnan joukkoon liittyy uusia kasvoja. Koulun opettajakuntaan pitkään kuuluneen laaja-alaisen erityisopettajan Henni Pöyhösen jäätyä eläkkeelle hänen tehtävänsä ottaa hoitaakseen Annamari Niemelä. Milja Ikonen puolestaan opettaa tulevan lukukauden ajan 4B-luokkaa.

Kotikaupunkiinsa Mikkeliin opettamaan siirtyneen Mervi Laamasen tilalle taas tulee jo viime syksynä kirkonkylän koulussa opettanut Emilia Heikkinen.

– Lisäksi englannin aineenopettaja Matti Karstu on jäänyt eläkkeelle. Jatkossa meillä ei ole erillistä englannin aineenopettajaa, vaan luokanopettajat ottavat hoitaakseen englannin opettamisen, Olli Kossila kertoo.

Lue lisää koulujen alkamisesta tänään ilmestyneestä Juvan Lehdestä.