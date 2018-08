Ensin meni olka, sitten meni selkä, sitten tuli kulta – Tuukka Härkönen nousi metsästystrapin Suomen mestariksi

Juva sai viime kuun lopulla uuden Suomen mestarin, kun Tuukka Härkönen voitti metsästystrapin kultaa Siilinjärvellä 27.-29.7. järjestetyissä metsästyshaulikon ja metsästystrapin SM-kisoissa. Ensimmäistä kertaa kisoihin osallistunut 29-vuotias Härkönen jätti taakseen monia kokeneempia, ja omien sanojensa mukaan myös parempia ampujia.

– Monta päivää siinä meni, ennen kuin alkoi itse ymmärtää, että mitä sitä oikein tuli tehtyä, hän päivittelee.

Lähes käsittämättömältä miehen saavutus vaikuttaa myös allekirjoittaneesta, sillä Härkösen matka mestariksi on kuin parhaastakin urheiluelokuvasta.

Härkösen isä, innokas metsästäjä, vei hänet pikkuveljineen ensimmäistä kertaa ampumaradalle Härkösen ollessa 15-vuotias. Tarkoituksena oli harjoitella ampumista metsästysreissuja varten. Veljekset osoittautuivat luonnonlahjakkuuksiksi ja poikien tarkka sihti herätti myös radalla olleiden ampumaharrastajien huomion.

– He sitten totesivat isälle, että poikien kannattaa alkaa harrastaa ampumista, sen verran hyvin maaliin osuvat, Härkönen muistelee.

Näin kävi, ja veljekset kilpailivat aktiivisesti nuorten sarjoissa hyviä tuloksia saavuttaen. Härkösen lupaava ampujanura kuitenkin katkesi 18-vuotiaana. Työtapaturma rikkoi nuoren miehen olkapään, eikä hän voinut ampua muutamaan vuoteen ollenkaan. Loukkaantumiset eivät ikävä kyllä jääneet siihen.

– Neljä vuotta sen jälkeen hajosi puolestaan selkä.

Kisaamiseen tuli terveysongelmien takia 10 vuoden tauko. Ampuminen jäi kivun takia vähälle. Viime kesänä kroppa alkoi kuitenkin olla useiden leikkausten jälkeen siinä kunnossa, että haulikkoon pystyi jälleen tarttumaan.

– Loukkaantumisten takia minun piti opetella kokonaan uusi ampumatyyli. Penttisen Saku oli tärkeänä tukena, kun korjasimme virheitä ampumisessa.

Hyvin sujuneiden harjoitusten jälkeen kaverit yllyttivät Härköstä osallistumaan ensimmäisiin SM-kisoihinsa jo viime kesänä, mutta oma kisakunto arvelutti vielä tuolloin liikaa. Vuoden harjoittelun ja kisakokemusten kartuttamisen jälkeen ammunta alkoi tuloksellisesti olla siinä kuosissa, että hän päätti ottaa haasteen vastaan. Oman kropan kesto pyöri mielessä vielä kisoihin lähtiessäkin.

– Vitsailin siinä kavereille, ettei minua varten ikävä kyllä ole kisoissa invalidisarjaa, Härkönen hymähtää.

Itse SM-kisa oli Härkösen kannalta huikea jännitysnäytelmä. Ammunta koostui lajille tavalliseen tapaan kahdesta 25 kiekon osiosta. Ensimmäisen osion tulosten perusteella finaaliin valittiin 12 parasta ampujaa. Kisa ei alkanut juvalaisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

– Alkuerä piti jännittää, kun ammuin kaksi kiekkoa ohi. Finaalipaikka ei ollut ollenkaan varmaa.

Tulos kuitenkin riitti jatkoon niukin naukin. 23 kiekkoon oli Härkösen tavoin yltänyt kymmenen muutakin ampujaa. Kullassa kiinni ollut Mikko Virtanen osui alkuerän jokaiseen kiekkoon, joten finaalin juvalainen lähti kahden kiekon takaa-ajoasemasta. Kaiken lisäksi hän oli finaalin ensimmäinen ampuja.

Pienten marginaalien lajissa kisaajien henkisellä kantilla on valtava merkitys lopputuloksen kannalta. 50 kiekkoa on pieni otanta ampujien kyvyistä, ja yksikin virhe voi johtaa kilpailun kariutumiseen. Suorituksen aikana ajatus ei saa herpaantua hetkeksikään. Härkösen seistessä finaalin ampumapaikalla mielessä kaikui vain kavereiden antama ohje.

– Yksi panos, yksi kiekko kerrallaan. En edes tajunnut että ammunta on ohi, ennen kuin takaa alkoi kuulua onnitteluja.

Härkönen oli osunut finaaliammunnan 25 kiekosta jokaiseen. Tiedossa oli heti, että tulos riittäisi korkeille sijoille. Voitosta hän ei uskaltanut vielä haaveilla.

– Menimme autolle odottelemaan, kun yksi kavereista jäi seuraamaan kisan etenemistä. Muut yrittivät siinä minua rauhoitella, ettei jännitys kävisi turhan kovaksi.

Piinaavan odotuksen jälkeen radalta tuli viestiä: Ammunnat oli suoritettu, pisteet laskettu ja tulostaulu näytti Härköselle Suomen mestaruutta.

Voitosta Härkönen jakaa kiitosta monille ystäville ja kanssakilpailijoille. Etenkin Joni Saariniva, Saku Penttinen ja Teemu Sallinen olivat henkisen kantin kannalta tärkeässä roolissa.

– Kaverit pyrkivät pitämään jännitystä kurissa ja ajatukset pelkästään omassa suorituksessa. He kantoivat finaalissa minulle aseenkin ampumapaikalle.

Lisäksi erityistä kiitosta ansaitsee Härkösen naapuri Olli Pöyhönen. Panokset ovat ampumaharrastajalle suuri kuluerä, etenkin, jos tavoitteena on pärjätä kansallisella tasolla. Härkösen aloitellessa ampumista uudelleen Pöyhönen sponsoroi häntä 5000 panoksella.

– Hän mahdollisti harjoittelun näitä kisoja varten, ilman häntä tulos ei olisi ollut mahdollinen.

Vaikka Härkönen onkin nyt lajinsa suomalaisella huipulla, riittää miehellä yhä tavoiteltavaa. Esimerkiksi metsästyshaulikon, johon hän myös SM-kisoissa osallistui, tulokset eivät häntä tyydyttäneet.

– Se kisa ei osaltani onnistunut alkuunkaan, en edes tiedä lopullista sijoitustani, Härkönen naureskelee.

Huolta hän kantaa lajinsa hyvinvoinnista kokonaisuutena. Metsästysammunnan harrastamisesta on tehty Härkösen mukaan monilla paikkakunnilla hankalaa, kun ratoihin liittyviä säännöksiä on kiristetty. Samaan aikaan uusia ratoja ei anneta perustaa, vaikka seuroilla siihen halua ja resursseja riittäisikin.

– Pikkuveljeni joutui esimerkiksi lopettamaan, koska Jyväskylästä lähin paikka käydä ampumassa on Mikkelissä, Härkönen harmittelee.

Ratojen tulevaisuuden turvaamiseksi olisikin tärkeää saada mahdollisimman iso joukko nuoria kiinnostumaan metsästysampumisesta harrastuksena. Metsästysseurat järjestävät monilla paikkakunnilla ampumakoulutusta nuorille ja Härkönen suosittelee radalla piipahtamista, jos laji yhtään tuntuu itseä kiinnostavan.

– Vaikka omaa asetta ei vielä olisikaan, niin varmasti joku antaa haulikon ja panokset radalla lainaan, jos kehtaa vain kysyä. Opastamme mielellämme uusia ampujia, Härkönen vakuuttaa.