Juva Campingilla kiireinen kesä – tänä vuonna ylletään yli 7000 yöpymisvuorokauteen

Ensimmäistä kesää Juva Campingin yrittäjänä toimiva Risto Hämäläinen kehuu tätä kesää. Väkeä on ollut runsaasti liikkeellä ja yöpymisvuorokausien määrä on hyvässä kasvussa.

– Säät ovat tänä kesänä olleet kohdallaan ja Suomi on ollut liikkeellä. Pääsemme tänä vuonna yli 7000 yöpymisvuorokauteen. Aiempina vuosina yöpymismäärä on liikkunut 5000-6000 vuorokauden tuntumassa. Kesään voi olla varsin tyytyväinen, Hämäläinen sanoo.

Juva Camping elää parhaillaan kiihkeintä matkailusesonkia. Suomi on lomalla vielä parisen viikkoa. Sen jälkeen kausi selvästi hiljenee. Campingin asiakkaista noin 70 prosenttia on suomalaisia.

– Mutta ulkomaalaistenkin määrä on kasvussa. Meille vieraat tulevat Keski-Euroopasta ja Venäjältä, mutta kaukaisimmat vieraat ovat USA:sta ja Australiasta. Venäläisturistien on osuus ulkomaalaisista on niinkin korkea kuin 40 prosenttia.

Risto Hämäläiselle ensimmäinen kesä Juva Campingin yrittäjänä ei varsinaisesti ole tuonut yllätyksiä, vaikka keväällä näytti työtä olevan edessä todella paljon. Kaikesta on kuitenkin selvitty.

– Meillä on valjastettu koko perhe hommiin, hän sanoo.

Hämäläinen tuottaa markkinointipalveluita vaimonsa parturi-kampaamolle sekä Akin autokorjaamolle. Perhe on alueen pyörittämisessä iso apu oman joustavan ja monitaitoisen henkilökunnan lisäksi.

Ensi kesäksi Risto Hämäläinen miettii jo uudistuksia. Tarkoituksena on laajentaa kesän aktiviteetteja. Suunnitteilla on muun muassa pyöräilyreittiverkoston avaaminen. Sulkavan Oravanpesien kanssa Juva Camping pohtii yhdistettyä melonta- ja pyöräilyaktiviteettia matkailijoita varten.

– Ja maasaunakin olisi kiva erikoisuus, hän pohtii.

– Nyt on jo lisätty järvimelontaa ja retkeilytarjontaa. Meillä on ollut muun muassa melontareitti Jukajärven toiselle puolelle Pattoin rantaan. Sieltä matkailijat ovat päässeet polkua pitkin tutustumaan Pattoin perintötaloon. Pattoin rannassa on käytössä myös laavu, Hämäläinen sanoo.

Hämäläinen sanoo, että ”rempseän raikkaat” asiakaskontaktit ovat matkailussa entistä tärkeämmässä osassa. Tänä vuonna Juva Camping on tullut vahvasti mukaan myös erilaisiin sosiaalisen median palveluihin.

– Tätä työtä ei voi tehdä vain pöydän takana istuen. Ihmiset eivät halua lomallaan murheita vaan innostunutta ja aktiivista palvelua sekä toimintaa.

Hämäläisen havaintojen mukaan telttailu on nousemassa uudelleen. Erityisesti monet keski-ikäiset matkailijat telttailevat taas mielellään.

– Myös matkailuautojen määrä on kasvussa. Kun 70-luvulla ihmisillä oli rivitalo, farmariauto ja koira, niin nykyään trendi on matkailuauto ja koira. Matkailuvaunujen määrä sen sijaan on vähenemässä, Hämäläinen kertoo.

