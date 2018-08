Hymyilevä Apollo ihastuttaa Vehmaassa – taitelija: ”Haluaisin tehdä myös ensi kesänä ympäristötaideteoksen”

Uskomaton. Sillä sanalla Kari Kärkkäinen kuvailee hänen viime päivinä saamansa palautteen nostattamaan tunnetta. Juvalaistaitelijan keskelle Vehmaan peltoa rakentama ympäristötaideteos Hymyilevä Apollo on selvästi osunut ohikulkijoiden silmiin ja sydämiin.

Kyseessä on poikkeustapaus: neljän seinän sisään näyttelytilaan ripustettuja töitä kommentoidaan kuulemma vain aniharvoin.

– Odotinkin mielenkiinnolla, millaista keskustelua tämä kaikkien näkyvillä oleva työni herättää, etenkin kun elämme tällaista nettiaikaa, jolloin kuka tahansa voi kertoa näkemyksiään esimerkiksi Facebookissa, Kärkkäinen sanoo.

– Ja kyllähän tästä palautetta on tullut. On ollut ihmeellistä, kuinka vaikka kaupassa tai melkein missä tahansa esimerkiksi monet puolitutut, jotka eivät muuten puhu mitään, ovat tulleet kehumaan tätä teosta, hän myhäilee.

Nuoresta pihlajasta, lankusta ja hallaharsosta valmistettu, nimensä puolesta Eino Leinon kuuluisaan runoon viittaava Hymyilevä Apollo koottiin ensin kertaalleen Kärkkäisen kotipihassa. Lopullisen muotonsa se sai nykyisellä asemapaikallaan Juvalta katsottuna Pieksämäentien oikealla puolella, käytännössä melkein vastapäätä Vehmaan kartanoa.

Tekijän mukaan toiveissa on, että valkosiipi pääsisi kokemaan vielä ainakin yhden kunnon myrskyn – ja säilyisi siitä ehjänä. Ennen talvea teos kuitenkin puretaan pois.

Ensi vuonna uudestaan?

– Periaatteessa haluaisin tehdä myös ensi kesänä jonkinlaisen ympäristötaideteoksen, mutta se on aina rahoituksesta kiinni. Alustavaa ajatusta on ollut siitäkin, että tekisin ulkotaidenäyttelyn, Kärkkäinen hahmottelee.

