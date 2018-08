Huomenna tosi kyseessä Puistolassa – voitolla Ju-Pe pysyy yhä sarjanousun syrjässä kiinni

Juva-Pesiksen Suomensarjassa pelaavassa ykkösjoukkueessa eletään tällä viikolla kauden tärkeimpiä hetkiä. Vaikka keskiviikkoiltana Jyväskylässä sikäläistä Lohta vastaan pelattu ottelu päättyikin tappioon, jatkavat juvalaiset eteenpäin päät pystyssä. Kolmesta poikki -periaatteella pelattavan ottelusarjan seuraava peli on vuorossa huomenna Puistolassa.

Juva-Pesiksen puheenjohtaja Esko Ripaoja uskoo paikalle saapuvan yleisön pääsevän seuraamaan kovatasoista ja tasaväkistä ottelua.

– Llauantain peliin on kaikki auki, emmekä lähde altavastaajina. Saamme sitä paitsi mukaan yllätysmomentin, kun Ju-Pen riveihin liittyy Saku Kapanen, hän paljastaa.

Ripaoja asettelee merkittävää roolia myös juvalaisten pesäpallon ystävien harteille. Ensinnäkin heitä odotetaan saapuvan kannustamaan omiaan poikkeuksellisen paljon.

Lisäksi Ripaoja luottaa siihen, että yleisöstä lähtee ääntä.

– Jos lauantaina saisimme paikan päälle ennätysyleisön eli sellaiset 500-1000 ihmistä, sillä olisi omalle joukkueelle valtava merkitys. Saisimme yleisöstä ikään kuin kymmenennen kenttäpelaajan. Se auttaisi varmasti tavoitteessamme savustaa Lohi ulos täältä.

– Lohessa pelaa muutama erittäin hyvä lukkari. Siihen tarvitaan jokainen juvalainen ja mieluiten väkeä myös Juvan ulkopuolelta huutamaan. Siten lukkarit saadaan vapisemaan.

Jos voitot Ju-Pen ja Lohen välillä ovat tasan lauantain jälkeen, pelataan ratkaisupeli sunnuntaina Jyväskylässä. Mikäli Juva onnistuu selättämään jyväskyläläiset, edessä on lohkofinaalit.

Niissä Juva saisi vastaansa todennäköisesti pohjoislohkoa hallinneen Simon Kirin.

– He ovat kova porukka. Silloin pelattaisiin sitten jo ihan huippupesistä, Ripaoja arvioi.

Simolaisten voittaminen veisi juvalaiset karsimaan noususta pesäpallon toiseksi kovimmalle sarjatasolle Ykköspesikseen.

– Jos nyt (lohkovälieristä) pääsemme jatkoon, meillä on täydet mahdollisuudet painaa eteenpäin. Jos sarjanousu tulee, Ju-Pen koko homma pitää ajatella uusiksi, mutta siihen on talvi aikaa, Ripaoja toteaa.