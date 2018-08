Luonterin Kipparit täyttää pyöreitä vuosia – pursiseuralla takana jo 30 vuotta

– Kyllähän silloin vähän vinoilua kuului, kun Juvalle perustettiin omaa pursiseuraa. Moni kyseli, että siinäkös Jukajärvellä aiotte purjehtia, kertoo juvalaisen pursiseuran Luonterin Kippareiden perustajiin kuulunut Markku Kaksonen.

Perustamisajoista on vierähtänyt jo 30 vuotta. Luonterin Kippareiden aktiivitoimijat löytyvät nykyään Mikkelistä. Kippareiden tukikohta on Juvan puolella Pekansaaressa Luonterilla.

Kaksonen kertoo, että juvalaisen pursiseuran perustamiseen oli selkeä syy. Täkäläisiä veneilijöitä ei aikoinaan hyväksytty jäseniksi Mikkelin Pursiseuraan. Juvalaiset päättivät perustaa oman seuran. Sen jälkeen juvalaisia on nähty purjehtimassa isommillakin vesillä. Ainakin puolenkymmentä juvalaista on kiertänyt veneellä joko maapallon tai ollut mukana maapallon kiertäneessä venekunnassa.

Luonterin Kippareiden Pekansaaren tukikohta Luonterilla kokoaa pursiseuran veneilijöitä varsinkin kesäviikonloppuisin tukikohdan laituriin. Pekansaareen on talkoovoimin rakennettu hirsinen päärakennus, iso grillikatos ruoan tekemistä varten sekä sauna- ja muut huoltotilat.

Kippareiden nykyinen kommodori Aki Pulkkinen esittelee ylpeänä myös yli 100-vuotiasta savusaunaa. Hän arvelee saunan olevan perua saaressa aikoinaan asuneen ”Amerikan Pekan” ajoilta.

– Yhdessä hirrenpäässä on luku 1908. Arvelen sen tarkoittavan savusaunan rakentamisvuotta. Pursiseuran jäsenistä vain yhdellä on oikeus lämmittää savusauna. Sen verran arvokas perintö se on 100 vuoden takaa, Aki Pulkkinen kertoo.

Pursiseuralaiset katsastavat myös jäsenistön veneet. Meriturvallisuutta vaalitaan niin, että vaadittavat välineet ovat kunnossa.

– Katsastustoiminta on vapaaehtoista. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön veneilyturvallisuutta. Katsastamaton vene ei ole seuran rekisterissä. Kun jäsenistö on eri aloilta ja kokemusta on jokaisella veneilystä, kaveri voi huomata veneessä korjaamisen tai fiksauksen tarpeen. Katsastuksessa ei syynätä pelkkää välineistöä, vaan katsotaan muutenkin jäsenten veneen ja moottorin kuntoa.

Luonterin Kippareiden perustajina 30 vuotta sitten oli 34 aktiivista juvalaista veneilijää, jotka olivat mukana saaristolaivurikurssilla. Heti ensimmäisenä toimintavuonna seuraan liittyi 52 jäsentä. Nyt Kippareilla on 65 varsinaista jäsentä. Perhejäsenien kanssa jäsenmäärä on 90 tuntumassa. Ensimmäinen kommodori oli Osmo Ahtiainen.

Luonterin Kipparit viettävät 30-vuotisjuhlaansa jäsenistön kesken Pekansaaressa tänään lauantaina. Lisää pursiseuran toiminnasta voit lukea 16.8. julkaistusta Juvan Lehdestä.