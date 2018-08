Variksen veljekset muuttivat kesäpaikan aitan museoksi – nuoret isännät iloitsevat ”hirveän monista” vieraista

Tämän jutun ilmestyessä koululaiset ovat jo palanneet kesälomiltaan pulpettien taakse. Sitä ennen he ehtivät kuitenkin nauttia yli kahden kuukauden pituisesta vapaudesta, jonka aikana oli mahdollista puuhata kaikkea itselle mieluisaa.

Monet pulikoivat järvessä tai rakentelivat majoja, ehkä juoksivat pallon perässä.

Ja sitten on Variksen veljestrio, joka päätti loman kunniaksi perustaa perheen kesäpaikkaan Juvan Hatsolaan kaikelle kansalle avoimen museon.

– Aksu sen oikeastaan keksi, 9-vuotias Antti Varis jakaa kunniaa häntä kolme vuotta vanhemmalle Akseli-veljelleen.

– Minä tykkään museoista ja muutenkin historiasta. Kotimme lähellä on museo ja viime viikonloppuna olimme Suomenlinnassa Sotamuseossa, Akseli Varis itse taustoittaa.

Nuorten herrojen ajatus omasta museosta virisi alun perin jo kesällä 2016. Kaikki sai alkunsa perheen isästä Markus Variksesta, joka haaveili siivoavansa itselleen kortinpeluuhuoneen yhteen kesäpaikan aitoista.

Mitä pidemmälle puunausprojekti eteni, sitä enemmän se tuntui kiinnostavan myös Akselia, Anttia ja kolmikon nuorimmaista, 5-vuotiasta Akua.

– Lopultahan se taisi mennä niin, että pojat sitten kantoivat kaiken ylimääräisen siitä yhdestä aitasta kahteen muuhun aittaan, Markus Varis mainitsee.

Siivous jatkui vielä seuraavana keväänä. Kun aitassa oli jäljellä enää veljesten oman arvion mukaan kaikkein kiinnostavimmat ja harvinaislaatuisimmat esineet, päästiin vihdoin viettämään museoksi muuttuneen tilan avajaisia.

Niitä juhlittiin vuosi sitten juhannuksen alla.

– Meillä on vieraskirja, jossa on kaikkien kävijöiden nimet avajaisista asti, Akseli Varis esittelee museon vastaanottotiskin reunalle asetettua paksua viivatonta vihkoa.

– Vierailijoita on ollut ihan hirveän monta. On käynyt paljon sukulaisia, mutta kesän aikana on tullut väkeä myös muualta, Antti Varis sanoo.

Kaikesta päätellen kävijäkunta on nauttinut museossa näkemästään.

– Tosi monet eivät kirjoita vieraskirjaan vain omaa nimeään, vaan kaikkea että ”oli hieno museo” ja sellaista. Yksikin vieras, joka on käynyt joka vuosi, on kirjoittanut molemmilla kerroilla siitä, kuinka upea kokemus hänellä oli, Akseli Varis kertoo.

Varisten kesäpaikka on suvun kantatila, johon asetuttiin ensimmäisen kerran heti sotien jälkeen. Näytteillä olevien tavaroiden osalta museo onkin pitkälle omavarainen, lukuun ottamatta muutamia lahjoituksena saatuja esineitä.

Varisten sukujuuret ulottuvat menetettyyn Karjalaan, johon liittyvät myös Akseli Variksen mielestä museon hienoimmat esineet: rintamamiestalon raivaajille omistettu kunniakirja sekä evakkomatkankin läpi koossa pysynyt vanha keinutuoli.

– Mummon mukaan ainakin jotkin osat siitä ovat peräisin 1800-luvulta asti. Vaneriset jalakset eivät voi olla niin vanhat, mutta muut osat voivatkin, Markus Varis kommentoi.

Varisten perheen vakituinen koti sijaitsee Lappeenrannassa. Juvalla vieraillaan kuitenkin usein, kesän lisäksi myös kaikkina muina vuodenaikoina.

Museon toiminnassa vilkkailta aikaa ovat lämpimät ja lumettomat ajat, jolloin paikan isäntäkolmikko on itse paikalla esittelemässä aikaansaannostaan. Kiinnostuneiden kannattaa kuitenkin käydä kolkuttelemassa aitan ovella myös muina aikoina, ainakin viikonloppuisin.

– Kyllä tämä on periaatteessa aina auki, kun mekin olemme täällä, Akseli Varis vahvistaa.