Pari bussilastillista huvimatkalaisia Berliiniin

Suomalaiset ovat urheiluhullua kansaa. Urheiluhulluille suomalaisille on ominaista, että he jaksavat innostua suurista kisoista vuodesta toiseen uudelleen ja uudelleen. Siitäkin huolimatta, että suomalaissijoitukset ovat viime vuosina kovin usein pyrkineet olemaan sijoilla ynnä muut. Vanhoja muisteleville käy sanonnan mukaan huonosti mutta… Kun nykyurheilijoiden saavutuksista ei juurikaan ole kerrottavaa, niin pakko on turvautua menneisiin.

Maailmanmestaruuskilpailusta suomalaiset ovat vuosien mittaan tuoneet mitaleja suorastaan kahmalokaupalla. Kaikkiaan Suomen saalis on seitsemän kultaista, kahdeksan hopeista ja seitsemän pronssista mitalia. Yhteensä siis 22 MM-jalometallilätkää. Yleisurheilun maailmanmestaruuksista on kilvoiteltu vasta vuodesta 1983, jolloin ensimmäiset kisat pidettiin Helsingissä.

Euroopan mestaruuksista on taisteltu vuodesta 1934, jolloin ensimmäiset kisat järjestettiin Italian Torinossa. Tuolloin naiset eivät päässeet osallistumaan EM-mitalien jakoon sillä he saivat oikeuden taistella Euroopan mestaruuksista vasta seuraavissa 1938 järjestetyissä kisoissa. Silloin miesten mitalit jaettiin Pariisissa ja naisten Wienissä, jossa naiset kilpailivat omassa porukassaan. Seuraaviin, vuoden 1946 Oslon EM- kilpailuihin, miehet ja naiset mahtuivat jo samalle kentälle.

Keihäänheittäjät ovat olleet kohentamassa kansan itsetuntoa silloin, kun se on ollut vaarassa lokaantumassa. Toki keihäsmiehille ja -naisille on sattunut parikin kuivaa kautta. Ensimmäinen oli 1959-1968, jolloin keihäänheittäjät eivät tuoneet Suomeen ainuttakaan mitalia. Tuossa jaksossa oli sellainenkin ihmeellisyys, että vuoden 1966 yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuista Suomeen ei saatu ainuttakaan mitalia.

Toisen samanlaisen kuivan jakson kansa joutui nielemään 1978-1986. Sen jälkeen keihäänheittäjät ovat olleet usein Suomen urheilumaineen kilvenkiilloittajina ja se lista on komeaa luettavaa: 1969 Pauli Nevala Kreikan Ateenassa hopeaa, 1974 Hannu Siitonen Italiassa Roomassa kultaa, 1990 Päivi Alafrantti Jugoslavian Splitissä kultaa, 1994 Seppo Räty Espanjan Barcelonassa hopeaa, 1998 Mikaela Ingberg Unkarin Budapestissa pronssia, samoin Münchenissa Saksassa vuonna 2002. Vuosi 2006 Göteborg, Ruotsi Tero Pitkämäki toi hopeaa. Vuonna 2010 Barcelonasta, Espanjasta Pitkämäki toi pronssia ja 2014 oli vuorossa Zürich, Sveitsi, josta Aki Ruuskasen tuomisina oli kultaa ja Tero Pitkämäen pronssia. Vuonna 2012 Lontoo, Englanti Aki Ruuskaselle hopeaa ja 2008 Kiinan, Pekingistä Tero Pitkämäelle pronssia, 1996 Atlanta, USA, Heli Rantaselle kultaa ja Seppo Rädylle pronssia.

1992 Espanjan Barcelonasta Seppo Räty toi hopea. 1988 Mexico City, Meksiko Tapio Korjus kultaa, Seppo Räty pronssia, 1984 Los Angeles, USA Arto Härkönen kultaa, Tiina Lillak hopeaa, Vuosi 1976 Montreal, Kanada Hannu Siitonen hopeaa ja 1968 Mexico City, Meksiko Jorma Kinnunen hopeaa, Vuosi 1964 Tokio, Japani Pauli Nevala kultaa ja vuosi 1952 Helsinki Toivo Hyytiäinen pronssia, 1948 Lontoo, Englanti Tapio Rautavaara kultaa ja Kaisa Parviainen hopeaa, 1936 Berliini, Saksa Yrjö Nikkaselle hopeaa ja Kalervo Toivoselle pronssia. Vuonna 1932 Los Angeles, USA Matti Järvinen kultaa, Matti Sippala hopeaa ja Eino Penttilä pronssia.

Vuoden 1932 olympialaisista Los Angelesista Suomen tuomisina oli viisi kultaa, kahdeksan hopeaa ja yksitoista pronssia ja vastaavasti vuoden 2018 EM-kisoissa Berliinissä Suomi jäi mitaleitta. Niinhän sitä sanotaan, että maailman kunnia on katoovaista. Suomalaisurheilijoita Berliinissä oli rapiat neljäkymmentä ja mukanahan völjääntyy ainakin saman verran siipiveikkoja, joten pari bussilastillistahan siitä karttuu. Jos suomalaisella ei ole kerrottavanaan asiallista asiaa, niin sanonnan mukaan sitä tehdään vaikka tikusta. Eli vaikkei Suomen joukkue tuottanut saavutuksillaan jutunjuuria, niin olihan se positiivista, että nuori pikaviestijoukkue murskasi kisojen päätteeksi vanhan ennätyksen mennen tullen.

