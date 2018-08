Essotella käyntiin kulukuuri

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Essotelta on palanut rahaa tänä enemmän kuin on arvioitu. Niinpä kuntayhtymä on pakotettu aloittamaan voimakkaan talouden tasapainotusohjelman.

Essoten tämän vuoden talousarvio saattaa ylittyä jopa viisi miljoonaa euroa, ellei menoihin puututa loppuvuonna.

Kuntayhtymän hallitus sai taloustilanteen tiedokseen 16. elokuuta. Johtoryhmä on aloittanut valmistelun talouden tasapainottamiseksi.

Tällä hetkellä menokuurin suuntaviivoista ja yksityiskohdista vielä vaietaan. Tavoiteaikataulu kuitenkin on, että ohjelma esitellään 19.9. Essoten hallitukselle, ja se on valtuustossa 27.9.

On melko varmaa, että seuraavan kuukauden ajan Essoten virkakunta ja luottamushenkilöt miettivät päät sauhuten tulevia, ehkä kipeitäkin toimenpiteitä.

Essote on laaja toimija, ja sen vaikutus ulottuu kymmenien kilometrin päähän Mikkelistä. Juva on yksi Essoten merkittävä jäsenkunta.

Kun tiedossa on, että menoylityksien taustalla ovat esimerkiksi henkilöstökulut, tiedossa lienee saneerauksia, palvelujen keskittämisiä ja jopa palveluiden alasajoa. Toivoa kuitenkin sopii, ettei Essote lähde voimakkaalle keskittämisen linjalle. Jos näin menetellään, Juvan kaltaisille palvelupisteille voi olla tiedossa kylmää kyytiä. Se sopii muistaa, että Juva on iso Essoten kulujen ja toiminnan maksaja.