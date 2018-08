Karhunmetsästyskausi aktivoi juvalaisia – viikonloppuna metsiin suuntaa jopa 70 metsästäjää

Syksyn metsästyskausi saatiin Juvan osalta toden teolla liikkeelle tämän viikon alussa. Maanantain vastaisena yönä alkanut karhunmetsästyskauden avaus sai liikkeelle viitisenkymmentä miestä ja ison joukon koiria.

Suomen riistakeskuksen Etelä-Savon alueelle on myönnetty 10 karhunkaatolupaa, joista Juvalle on jyvitetty kaksi. Myös Joroisiin, Rantasalmelle ja Mikkeliin on osoitettu kaksi lupaa. Viimeiset kaksi kaatolupaa jaetaan kuukauden kuluttua sen mukaan, missä karhuja havaitaan olevan tiheimmin liikkeellä.

Juvan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jari Sihvosen mukaan karhunmetsästys liikuttaa Juvalla kaikkiaan jopa 70 metsästäjää.

– Kaikki eivät vielä alkuviikosta päässeet mukaan töiden takia, mutta viikonloppuna määrä nousee sinne 60-70 lukemiin, hän kertoo.

Maanantaina 20. alkoivat myös euroopan- ja kananadanmajavan sekä useiden vesilintujen kuten heinäsorsien, tavien ja telkkien metsästyskaudet. Sihvosen mukaan vesilintujen metsästys on Juvalla suhteellisen pienen piirin hommaa, etenkin tänä vuonna.

Vesilintukanta on juuri nyt siinä määrin matalalla tasolla, että niiden metsästys jäänee kuluvana syksynä tavallistakin pienemmäksi.

– Missä Juvallakin on hyviä kosteikkoja, muutamia lintuja täälläkin varmasti heti kauden alussa ammutaan, Sihvonen arvioi.

– Kannattaa keskittyä runsaisiin ja kannankehitykseltään elinvoimaisiin vesilintulajeihin. Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta. Myös noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa, Metsästäjäliiton julkaisemassa tiedotteessa asiaa kommentoiva vesilintuasiantuntija Jaska Salonen puolestaan toteaa.

Ylivoimaisesti suosituin ja eniten ihmisiä liikuttava riistalaji on hirvi. Sen metsästyskausi alkaa parin viikon päästä syyskuun 1. päivä. Juvalla toimii kaikkiaan 17 metsästysseuraa ja yhteensä kunnan alueella asuu jopa yli 1000 metsästyskortin suorittanutta.

Heistä noin joka kolmas viihtyy syksyisin hirvimetsällä.

– Sanoisin, että sellaiset 350 juvalaista miestä ja naista osallistuu joka syksy hirvenmetsästykseen, Jari Sihvonen tietää.

