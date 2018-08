Kahvikulmalle uusi omistaja – tilan remontti alkaa ensi viikolla

Juvan Kahvikulman toinen omistaja vaihtuu. Kesällä myynnissä olleen Kahvikulma Oy:n toiseksi omistajaksi tulee Ripander Oy. Toisena omistajana jatkaa Pekka Laitinen.

Laitinen omisti aiemmin Kahvikulman puoliksi Inga Bitkan kanssa. Bitka luopui osakkuudestaan ja Kahvikulma oli kesällä myytävänä. Heinäkuussa hintapyyntö oli 18 000 euroa.

Nyt tehdyn kaupan myötä Bitkan omistusosuus eli 50 prosenttia Kahvikulman osakkeista siirtyy kaupan myötä Esko Ripaojan omistamalle Ripander Oy:lle.

Uuden omistajakaksikon tarkoituksena on kehittää Kahvikulman toimintaa ruokaravintolaksi niin, että se olisi auki myös iltaisin. Nykyisessä Kahvikulmassa on vajaat 30 asiakaspaikkaa. Yhtiö aikoo laajentaa sitä ja tehdä Kahvikulmaan täydellinen ilmeen muutos.

Kahvikulman remontti alkaa jo ensi viikolla. Se pidetään suljettuna 1-2 viikkoa kestävän remontin ajan. Remontin jälkeen Kahvikulma toimii normaalina kahvila. Muutos ruokaravintolaksi ratkeaa syksyllä sen jälkeen, kun Kahvikulman remontti ja laajennussuunnitelmat ovat valmiit.

Kahvikulman toiseksi omistajaksi tulleella Ripander Oy:n pääomistajalla Esko Ripaojalla oli omistuksessaan 1990-luvulla Savukoskella Eräkeskus Kemihaara Oy. Kaupparekisteriin se on merkitty kesäkuussa 1994 ja poistettu rekisteristä joulukuussa 2005.

Ripander Oy on puolestaan merkitty kaupparekisteriin lokakuussa 1989. Kaupparekisterin mukaan Ripander Oy:n toimiala on lääkäripalvelujen lisäksi muun muassa erämatkailu- ja ohjelmapalvelutoiminta.