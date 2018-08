Joko sinä olet käynyt tutustumassa uuteen toimintataloon? Viime viikolla siellä vietettiin avajaisia ja siellä sai valita mietelausekäärön.

Minulle sattui seuraava: ”Tehdäkseen hyviä suuria tekoja ihminen joutuu tekemään hyviä pieniä tekoja ja toisin päin. Ei voi rakastaa omaa lastaan ja samalla vihata muukalaista. Sellainen elämä ei ole moraalista, sillä ikuisuuden silmissä lapsesi on muukalainen ja siksi jokaista muukalaista kuuluu rakastaa kuin omaa lasta.” (Ivar Grandell, Kjell Westön romaanissa Missä kuljimme kerran).

Olipas se paikkaansa pitävä sekä ajatuksia herättävä miete, sillä näin se juuri on ja tuon hengen kyllä koki toimintatalollakin. Kunpa muistaisimme sen aina kohdatessamme uusia ihmisiä.

Mitä ovat olleet sinun viime viikkojen suuret ja pienet hyvät teot? Millaisia hyviä tekoja sinä voisit tehdä itsellesi näin syksyn alettua? Minä aion jatkaa ainakin muutamia luottoharrastuksiani, joogaa ja paritanssia sekä näyttelemistä. Millaisia harrastuksia sinun, perheesi tai lapsesi syksyyn kuuluu? On hyvä olla jotain tekemistä, joka on mielekästä ja tuo voimia arkeen.

Innostumista ja aktiivisuutta, yhdessä tekemistä ja yhteisöllisyyttä toivon teidän kaikkien arkeen. Välillä on vaikeaa miettiä näin järjestävänä tahona, että mikä milloinkin ketäkin innostaa ja saa ihmiset liikkeelle.

Toivon noita edeltä mainittuja asioita kulttuuritapahtumiin, nuorisotalolle, toimintatalolle, liikuntapaikoille –kaikkiin meidän yhteisiin tiloihin ja tapahtumiin. Pieniä ja suuria hyviä tekoja voi osoittaa lähtemällä Elämä lapselle –konserttiin 12.9.2018 kello 14! Nuorisopalvelut järjestää tuonne jälleen reissun. Konsertissa esiintyvät muun muassa Isac Elliot, Elastinen, Mikael Gabriel, Jenni Vartiainen, Pikku G ja monet muut.

Konsertin avulla tuetaan Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa sekä lastentautien tutkimustyötä. Konserttia on järjestetty jo vuodesta 1995 lähtien. Tukemalla konserttia tuet samalla muukalaista, joka joskus voi olla joku perheen jäsenistäsi tai ystävistäsi.

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuri ja nuoriso-ohjaaja.