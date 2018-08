Nostattava yritysuutinen – Hasamäki herää eloon!

Juvan kunta on neuvotellut yhteistyösopimuksen kiinni menneen Hasamäen laskettelukeskuksen paluusta. Keskus sulkeutui vuonna 2017.

Rinneyrittäjäksi ryhtyy firmansa kautta juvalainen Mika Kankkunen. On hienoa, että vihdoin löytyi rohkea yrittäjä jatkamaan juvalaista lasketteluperinnettä. Toivon mukaan hän saa toiminnan vauhtiin ja kehittää liiketoimintaa omannäköisekseen sekä innolla eteenpäin.

Edellinen lasketteluyritys toimi Juvalla melko kauan eli toistakymmentä vuotta. Hasamäki ehti vakiintua Juvan ja naapurikuntien yhteiseksi lähimäeksi. Sen sijaintihan on otollinen, ja ajomatkat Sulkavan, Rantasalmen ja Puumalan suuntaan ovat varsin kohtuulliset.

Laskettelupiireissä Hasamäkeä pidetään hyvänä rinteenä. Korkeusero rinteen huipulta maan pinnalle on 65 metriä eli ”Hasalla” saa hyvät kyydit. Rinteitä on neljä ja hissejä kaksi.

Suomalaisia laskettelukeskuksia arvioidaan lumipallo.fi-verkkosivustolla, ja Hasamäki saa hyviä käyttäjäkokemuksia. Sivustolla todetaan, että ”Hasa tarjosi monipuolista laskettelua jokaiselle taitotasolle. Hiihtokeskus sopi erityisen hyvin aloitteleville laskijoille sekä perheiden tarpeisiin.” Samalla sivustolla harmitellaan, että Hasamäen toiminta loppui.

Rinnebisnes on raakaa työtä, ja siinä jos missä ollaan säiden armoilla, vaikka lumetukseen on onneksi teknisiä apuvälineitä.