Suomi menettämässä ruuan omavaraisuutensa

Juttelin erään maanviljelijän kanssa Mikkelin kalamarkkinoilla ja sen tiimoilta en malta olla kirjoittamatta muutamaa sanaa.

Miksi Keskusta pääministeri Sipilän johdolla kurittaa maanviljelijöitä? Pakko tunnustaa, että fanaattiset kepulaiset ovat kyllä uskollisia puolueelleen. Tuki puolueelle on edelleen yllättävä, vaikka maataloutta ollaan ajamassa isolla kädellä alas. Meille on luotu tarkoituksella markkinat, että ulkomailta tuotua ruokaa löytyy jo maajussinkin kaapista.

Maatalouden alasajolla on suora yhteys muuhunkin isänmaamme pilaamiseen. On selvää, että nyt ollaan tarkoituksella tuhoamassa Suomesta viimeisetkin rippeet omavaraisuudesta ruuan suhteen.

Seuraavaksi muutama sana isoimmasta asiasta, millä isänmaatamme on jo pilattu pitemmän aikaa.

Vuosia on jo eletty tarkoituksella yli varojen, jotta maamme velkaantuisi kuralle. Yli varojen eläminen tehdään muuta maailmaa ”auttamalla” ja samalla leikataan kantaväestön eduista. Sinulta leikataan koska, sinun maksamat rahat ei mukamas riitä.

Näin meitä alistetaan ja samalla muuta maailmaa ”auttamalla” meistä maksajista tehdään ”hyviä” ihmisiä. Eli aiheeton tukkapölly ei tunnu niin pahalta, kun samalla sinua kehutaan hyväntekijäksi. Huomaatteko kuinka teitä viedään kuin koiraa narussa.

Tarkemmin katseltuna, vähän kaikessa on merkkejä alasajosta, ikään kuin eläisimme aikaa lopun edellä. Esimerkiksi, miksi meidän suomalaisten omistamat tiet ja palvelut annetaan rapistua, vaikka maksamme valtavia summia veroja joka asian yhteydessä. Samaan aikaan EU maksujen kautta rahoillamme rakennetaan uusia teitä muualle Eurooppaan.

Mitä enemmän miettii palvelujemme alasajoa, tulee mieleen onko pankitkin mukana tässä maamme alasajossa. Yritin vaihtaa hiljattain USA:n dollareita euroiksi ja kävi ilmi, että yksikään pankki ei enää vaihda valuuttaa.

Edellä mainittuihin älyttömyyksiin on selitys. Isoissa pöydissä suunniteltu tuleva EU-liittovaltio tarvitsee meitä suoraselkäisiä ja rehellisiä maksumiehiä. Kun taloutemme on ajettu tarpeeksi kuralle ja olemme menettäneet omavaraisuutemme, meistä on silloin tehty hyödyllisiä idiootteja, joilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla maksumiehenä ja saajan ohjattavana.

Kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö valtava vastakkainasettelu olisi läsnä koko aika nykyarjessamme. Meidän kaikkien, ihan jokaisen pitäisi muistaa, että se ja ne tahot, jotka meitä haluaa maksajiksi ja ohjaukseensa, he todellakin hyötyvät arjessamme olevasta vastakkainasettelusta.

Meidän pitää yhdessä alkaa rakentaa tätä maata takaisin, niin kuin teimme 1960 ja -70 luvulla. Päätöksentekijöissämme on ”EU-liitovaltion” lahjomia henkilöitä, jotka ruokkivat arjessamme olevaa vastakkainasettelua.

Viimeisimpänä esimerkkinä vastakkainasettelun ruokkimisesta kertoo Kokoomuksen valtaapitävien vihapuhekampanja.

Ano Turtiainen

Kunnanvaltuutettu (ps.)

Juva