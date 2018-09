Karhinen työelämäprofessoriksi – ”olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta”

OP-Ryhmän entinen pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen on valittu työelämäprofessoriksi Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselle elokuun alusta lähtien. Määräaikainen tehtävä on kaksivuotinen.

Karhinen kehittää Itä-Suomen yliopistossa annettavaa osuustoimintaopetusta ja -tutkimusta professori Anu Puusan johtamassa tutkimusryhmässä.

– Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta päästä minulle uudessa akateemisessa viitekehyksessä kehittämään asiaa, josta minulla on vahva käytännön kokemus. Olen työurallani paljon puhunut yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyön tärkeydestä. Tätäkin taustaa vasten tämä uusi avaus tuntuu luontevalta.

Pitkän uran osuustoiminnallisessa yrityksessä tehnyt Karhinen on merkittävä vahvistus osuustoiminnan opetuksessa ja tutkimuksessa.

– Karhisen mittava työura osuustoimintakentässä ja hänen sitoutumisensa osuustoimintaan hakee vertaistaan, iloitsee aineettoman pääoman professori Anu Puusa.

Reijo Karhinen toimi OP-ryhmän pääjohtajana vuosina 2007–2018. Tätä ennen hän teki mittavan uran finanssialalla OP-ryhmän eri johtotehtävissä.

Nykyisin Karhinen on muun muassa Lujatalon ja Lujabetonin hallitusten jäsen sekä Valtion kehittämisyhtiö Vaken hallituksen puheenjohtaja. Kesäkuussa pääministeri Juha Sipilä kutsui hänet selvityshenkilöksi etsimään keinoja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Karhinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, joka on syntynyt Juvalla ja toiminut uransa alkuvuosina muun muassa Juvan Osuuspankin palveluksessa.

Osuustoiminta on painoarvoonsa nähden edelleen vähän tutkittu yritysmuoto. Vaikka peräti 90 prosenttia aikuisikäisistä suomalaisista on jonkin osuustoimintayrityksen jäsen, vain 30 prosenttia heistä tuntee osuustoiminnan hyvin osoittaa Kantar TSN:n (2017) tutkimus. Tämä on Puusan mukaan vahva viesti myös tieteelliselle tutkimukselle.

– Tutkimus- ja opetustoiminnassa osuustoiminta on vaikuttavuuteensa suhteutettuna selvässä alipainossa, Puusa sanoo.

Puusa on viime vuosina tutkinut osuustoimintamuotoista liiketoimintaa sekä kehittänyt osuustoiminnan opetusta, tutkimusta ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

– Suomessa on kansainvälisestikin tunnustettua osuustoiminnallisen osaamisen johtamista, mutta resurssien riittävyys on haaste, Puusa painottaa.

Osuustoiminnan tutkimus, opetus ja tunnettuus nousevat jatkossa Itä-Suomen yliopistossa ja koko Suomessa uudelle tasolle. Puusa voi suomalaisten osuustoiminnallisten yritysten 700 000 euron lahjoituksen ansiosta keskittyä jatkossa erityisesti osuustoiminnan tutkimiseen.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO), Pohjois-Karjalan osuuspankit, Valio, Metsäliitto ja LähiTapiola Itä tukevat Itä-Suomen yliopistossa tehtävää osuustoiminnan tutkimus- ja opetustoimintaa.