Suur-Savon Osuuspankki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut liittyvät Osuuspankin suunnittelemiin uudistuksiin, jotka voivat toteutuessaan johtaa enimmillään 40 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen sekä 25 henkilön työsopimuksen ehtojen olennaiseen muuttumiseen. Suur-Savon Osuuspankilla on yhteensä 190 työntekijää. Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske Suur-Savon OP-Kiinteistökeskuksen henkilöstöä.

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himasen mukaan yhteistoimintaneuvottelut ovat osa laajempia uudistuksia. Pankki tarkastelee samassa yhteydessä myös muun muassa konttoriverkostoaan ja palveluaikojaan.

Syitä yt-neuvotteluihin johtaneeseen toiminnan uudistamiseen ovat Himasen mukaan finanssialan murros, asiakaskäyttäytymisen muutos ja toimialueen merkittävät demografiset muutokset

– Etelä-Savon maakunnan väkimäärän voimakas väheneminen ei luo pohjaa liiketoiminnan kasvulle. Väkimäärän väheneminen on vaikuttanut myös palveluidemme kysyntään pienemmillä paikkakunnilla. Voimakkaan muuttoliikkeen vuoksi jo lähes 30 % asiakkaistamme asuu Etelä-Savon maakunnan ulkopuolella, Himanen toteaa Suur-Savon Osuuspankin julkaisemassa tiedotteessa.

Himanen muistuttaa, että vaikka tällä hetkellä pankin tulos on riittävällä tasolla, on tärkeää ennakoida tulevia muutoksia.

– Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää siirtymistä yksittäisten tuotteiden myynnistä asiakkaiden arkea helpottavien palvelukokonaisuuksien rakentamiseen, hän lisää.