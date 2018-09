Kelan pääjohtaja vieraili sunnuntaina Juvalla – kuntalaisia kiinnostivat erityisesti Kela-taksien toiminta

Kela maksaa erilaisia etuuksia, eläkkeitä, sairauskuluja ja työttömyyskorvauksia juvalaisille vuosittain noin 17 miljoonan euron edestä. Summasta eläkkeiden osuus on noin kuusi miljoonaa, sairauskuluja kolme miljoonaa ja työttömyyskorvauksia 1,6 miljoonaa euroa.

Luvut kertoi Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen rotareitten ja Järvi-Saimaan kansalaisopiston järjestämässä luentotilaisuudessa Kuninkaankartanossa sunnuntaina. Aaltosen mukaan Juva ja koko Etelä-Savo ovat Kelan maksamissa etuuksissa keskivertoalueita. Kaikkiaan Kelan maksamien etuuksien yhteissumma koko maassa on noin 15 miljardia euroa.

Juvalaisia kiinnostivat sunnuntaina erityisesti Kela-taksien toiminta ja siinä ilmenneet ongelmat. Heinäkuun alussa voimaanastunut taksiuudistus mullisti myös Kelan maksamia taksikyytejä. Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat pitää nykyään tilata alueellisilta sopimuskumppaneilta.

Itä-Suomessa palveluntuottajana on Pro-Keskus Oy, jonka toiminta on heti alusta lähtien takkuillut. Itä-Suomen Pro-Keskuksen lisäksi ongelmia on ollut Tampereen seudulla. Itä-Suomessa Kela-kyydit ovat tökkineen erityisesti Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Kyydit ovat siellä olleet pahasti myöhässä.

Pääjohtaja Aaltonen kertoi kyytien myöhästyneen jopa useita tunteja ja ne ovat sotkeneet sairaaloiden hoitoaikatauluja.

– Hoidoista myöhästymisiä on tapahtunut, Aaltonen myönsi.

Lue lisää Aaltosen vierailusta ja Kela-taksien järjestelyistä 6.9 ilmestyvästä Juvan Lehdestä.