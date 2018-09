Essote ihmettelee Sosteria – kuntayhtymän mukaan Savonlinnan ratkaisu hajottaa maakuntaa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten johto ei tervehdi ilolla Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin aiesopimusta Coxan Oy:n kanssa. Sosteri ja tamperelainen Tekonivelsairaala Coxa Oy suunnittelevat siirtävänsä Savonlinnan keskussairaalassa tehtävät tekonivelleikkaukset Coxan brändin alle.

Sosteri ja Essote neuvottelivat leikkaustoiminnan työjaosta pitkään alkuvuonna. Maaliskuussa ne sopivat selvitettävistä vaihtoehdoista työnjaon toteuttamiseen. Essotea alkoi sitten askarruttaa selvitetty malli, jonka mukaan Mikkelistä siirtyisi Savonlinnaan 420 lonkka- ja polviproteesileikkausta joka vuosi. Savonlinnasta lähtisi Mikkeliin 200 päivystysleikkausta, 20 paksusuolileikkausta, 70 selkäleikkausta ja 130 rintarauhasleikkausta.

Essotessa päädyttiin siihen, ettei se luovu tekonivelleikkauksista, koska sen pelättiin vaarantavan ympärivuorokautisen päivystyksen.

Kesäkuussa Essote lupasi järjestää ja tukea monipuolisesti Savonlinnan keskussairaalassa kirurgian toimintaa muun muassa verisuonikirurgiassa, urologiassa, ortopediassa ja traumatologiassa sekä järjestää gastroenterologiassa kirurgian erikoislääkärin konsultaatioita. Tukea luvattiin myös päivystykseen ja koulutukseen.

– Essote teki erittäin anteliaan työnjakotarjouksen keväällä. Tämä tuli nyt meille vähän yllätyksenä, ja nyt nämä asiat on syytä päättää Erva-alueella, ei esimerkiksi Tampereella. Essote on aina valmis neuvottelemaan, sanoo hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk).

– Keskittämisasetus hajottaa selvästi maakunta- ja sote-uudistusta Etelä-Savossa ja KYS-ERvan alueella. Myös sosiaali- ja terveysministeriössä ja maan hallituksessa on peiliin katsomisen paikka, että millaisia toimenpiteitä ajoitetaan samanaikaisiksi. Julkisia toimijoita kielletään leikkaamasta, mutta yhtiöt saavat leikata missä tahansa, kommentoi hallituksen mikkeliläinen varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd).

