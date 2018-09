Kesä ja kesäjuhlat on pidetty ja politiikan arki alkaa Juvalla. Kunnassa tapahtuu juuri nyt ennätyksellisen paljon. Juvalla eletään voimakkaan muutoksen aikaa, ja toivottavasti se vie kuntaa eteenpäin.

Kuten tämän päivän Juva Lehden jutusta paljastuu, monet kysymuykset mietityttävät ja jopa askarruttavat kunnanvaltuutettuja. Ne kaikki kiertyvät suoraan ja välillisesti kuntatalouteen: voimakas rakentamisen buumi ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus ovat asioita, jotka ovat tällä hetkellä pinnalla.

Juvalla valtuutetut ja virkamiehet kokoontuvat tuota pikaa yhteiseen valtuustoseminaariin, jossa puidaan tulevaa kuntatalouden vuotta ja katsotaan myös lähivuosiin. Kohtahan on se hetki, että kunnan ensi vuoden talousarvion leukoja ruvetaan puristelemaan kiinni.

Mutta sitä ennen valtuutetut linjaavat seminaarissaan tärkeä painopisteet, jotka määrittävät talouden tilaa. On hyvä, että Juvalla paneudutaan kaikkien luottamushenkilöiden kesken huolelliseen valmisteluun. Seminaari tuottaa parhaimmillaan sitä yksituumaisuutta, jota tarvitaan kuntalaivan ohjaamiseen.

Kun demokratiassa ollaan, onneksi painopisteistä on lupa keskustella. Kukin puolue tuo keitokseen oman näkemyksensä, ja siitä syntyy kokonaisuus.