Juvan taloustilanne puhutti valtuustoryhmien puheenjohtajia – veroprosentin korotukseen ei uskota olevan vielä tarvetta

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen Essoten talouden pelätään keikuttavan myös Juvan kuntataloutta. Valtuustoryhmien puheenjohtajia askarruttavat myös koulukampuksen rakentamisvaikutukset kuntatalouteen. Koulukampus näkyy Juvan käyttötalousmenoissa ja supistaa käyttötalouden liikkumavaraa pariksi kymmeneksi vuodeksi.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat arvelevat, ettei veroprosentin korotukseen vielä ole tarvetta. Tulevat vuodet ovat arvoitus. Myös korkotason nousu on päättäjien huolena.

Valtuutetut kokoontuvat syyskuussa valtuustoseminaariin, jossa keskustellaan ensi vuoden budjetin suuntaviivoista.

Ryhmyrit luonnehtivat työilmapiiriä sovinnolliseksi ja yhteen hiileen puhaltavaksi. Ristiriitoja ei ole, ellei sellaisiksi lasketa valtuustoon tulevia kyläkoulujen lakkautuksia.

Suurimman valtuustoryhmän Keskustan puheenjohtaja Markku Karila sanoo pelkäävänsä sosiaali- ja terveystoimen palvelujen talousvaikutuksia.

– Arveluttaa, miten se vaikuttaa pieniin kuntiin ja esimerkiksi Juvan palveluihin, jos Essoten paastokuuri jatkuu. Tarkastuslautakunta ei ollut vakuuttunut Essoten tuomasta lisäarvosta, hän sanoo.

Karila odottaa Juvan elinkeinotoimien vireytymistä. Odotukset kohdistuvat erityisesti Vehmaan alueeseen. Myös Hasamäen laskettelurinteen toiminnan käynnistyminen on hyvä asia.

Karila uskoo, ettei Juvan tarvitse vielä ensi vuodeksi korottaa veroprosenttia. Samaan hengenvetoon hän arvelee korotuksen olevan edessä lähi vuosina, kun koulukampuksen rakentaminen alkaa rasittaa kunnan käyttötaloutta.

Valtuustotyön hän uskoo jatkuvan sovinnollisessa hengessä. Perussuomalaisten valtuustoryhmän supistuminen yhden henkilön ryhmäksi Karila sanoo tuovan valtuustotyöhön rauhallisuutta lisää.

Keskustalla on Juvan valtuustossa 16 valtuutettua.

Toiseksi suurimman valtuustoryhmän, sosialidemokraattien, varapuheenjohtaja Markku Häkkinen sanoo heti, että veroprosentin korotusta Juvalla ei tarvita.

– Veroprosenttia on hiljattain korotettu enkä näe korotustarvetta. Talous on toki tiukoilla, kun investointeja on paljon, enkä näe Essoten talouden heijastuvan raskaana kuntatalouteen. Essotessa on varmaankin vielä opetteluvaihe menossa, Häkkinen arvelee.

Valtuuston työilmapiiriä Häkkinen kehuu hyväksi. Taloudenhoidossa hän sanoo luottavansa kunnan virkahenkilöstöön ja suhtautuu luottavaisesti Juvan kuntatalouteen.

– Ei siellä ainakaan nyt ole tikittämässä aikapommia. Tietenkin väestökehitys ja väestön ikääntyminen huolestuttaa. Kunnan väestömäärän lasku olisi hyvä saada pysähtymään. Kunpa keksittäisiin keino, jolla tänne saataisiin ihmisiä lisää, Häkkinen sanoo.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmässä on viisi valtuutettua.

Kolmanneksi suurimman valtuustoryhmän Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Aila Asikainen sanoo kyläkoulujen lakkauttamispäätöksen olevan lokakuun valtuustossa vaikeaa. Asikaisen mukaan erityisesti Kuosmalan koulun lakkauttamisesta kipuillaan edelleen.

Asikainen arvelee myös veroprosentin korottamisen olevan päättäjillä edessä, koska koulukampuksen rakentaminen alkaa rasittaa kunnan budjettia.

– Jos korotusta ei tehdä tänä syksynä, se on meillä edessä ensi vuonna, Asikainen sanoo.

Häntä arveluttaa myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveysmenojen kehitys.

– Kun sosiaali- ja terveystoimi oli omissa näpeissä, moni asia oli Juvalla hyvin. Nyt todellakin toivon, ettei Essoten kulukuuri leikkaa tai keskitä palveluja. Olisi häpeällistä, jos Juvalla tapahtuisi niin, Aila Asikainen sanoo.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on 3-jäseninen.

Kokoomusryhmän puheenjohtaja Esko Loikkanen luonnehtii työskentelyilmapiiriä hyväksi ja yhteneväiseksi. Sen sijaan häntä huolestuttaa syyskuussa pidettävä valtuuston budjettiseminaari ja siellä esitettävät kuntatalouden madonluvut.

– Kun kunnan tuloista 55 prosenttia tulee valtionapuina, talouden vakaus huolestuttaa. Jos Euroopan keskuspankki korottaa korkoja yhdellä prosenttiyksiköllä, se merkitsee Juvalla 250 000 euron lisälaskua korkomenoihin. Jos verotulot laskevat, valtionavut supistuvat ja korkomenot kasvavat, mistä Juva etsii vaadittavat säästöt, Esko Loikkanen kysyy.

Loikkanen kuitenkin sanoo, että ensi vuoden veroprosenttiin ei tänä syksynä kajota, mutta koulukampus tuo lähivuosina korotuspaineita. Myös Essoten kasvavat menot luovat Juvalla paineita kuntatalouteen.

Kokoomuksella on valtuustossa kaksi valtuutettua.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Ano Turtiainen harmittelee puolueensa valtuustoryhmän hajoamista yhden valtuutetun ryhmäksi.

– Meillä ei ole edustajaa kunnanhallituksessa, jossa oikeasti päätöksiä tehdään. En oikein tiedä, mitä tapahtuu ja miten suunnitelmat etenevät. Koulukampus on Juvalle iso asia ja näkyy myös taloudessa. Veroprosentin korotusta pitäisi välttää niin pitkälle kuin mahdollista, Ano Turtiainen sanoo.

Häntä huolestuttaa Viitostien liittymän puuttuminen Kettulasta.

– Yritystoiminnan kehittyminen Kettulassa kärsii liittymän puuttumisesta. Hatsolan liittymä on Kettulan kannalta liian kaukana, Turtiainen sanoo.

Hän kritisoi, että Juvalla yksi puolue on liian vahva.

– Kuntalaisia ajatellen se ei ole hyvä. Syntyy toisella kädellä tehtyjä huonoja päätöksiä, kun erilaisia näkemyksiä ei ole, hän sanoo.

Perussuomalaisilla on yksi valtuutettu.