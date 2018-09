Savonlinnantien varteen kaipaillaan kevytväylää – hankkeen hinta nousisi jopa kahteen miljoonaan euroon

Kouluvuoden alettua sosiaalisessa mediassa on käyty aktiivista keskustelua kevytväylän tarpeesta Juvan Savonlinnantielle. Etenkin tien reunalla liikkuvien lasten ja nuorten turvallisuus on herättänyt huolta monissa autoilijoissa. Kapealla tiellä kulkee paljon raskasta liikennettä ja päällystettyä piennarta ei ole paikoittain kuin kämmenen mitan verran.

Juvan Kurkimäellä asuvan Aila Asikaisen perheen vanhin lapsi, seitsemäsluokkalainen Severi Luhanko, innostui tänä kesänä pyöräilemään kavereidensa kanssa Savonlinnantietä pitkin Juvan kirkonkylälle. Vaikka Luhangon itsensä mielestä vaaratilanteita ei ole sattunut ja tie on pyöräilijän kannalta käyttökuntoinen, riittää äidillä huolta yhä huolta. Uutta harrastusta ei kehtaa kieltääkään, sillä vaihtoehtona on nuoren jumiutuminen kotia.

– Sydän syrjällään sitä päästää liikenteeseen.

Asikainen arvelee, että nuoret itsekin tiedostavat tien turvattomuuden, vaikka sitä ei ääneen kehtaisi myöntää. Kypärä on pysynyt perheen nuorilla valtatiellä hyvin päässä. Asikainen on kuitenkin törmännyt ajaessaan huolestuttavaan ilmiöön.

– Tiellä kulkee paljon pyöräileviä lapsia, joista osa ajaa rinnakkain. Autoilijan on silloin vaarallista lähteä ohittamaan.

Kouluun Asikaisen lasten ei tarvitse koulukyydin ansiosta pyöräillä. Silti pyöräilyretket jatkuvat mahdollisesti vielä ainakin jonkin aikaa, sillä vapaa-aikaa ja viikonloppuja riittää kesän lisäksi myös syksyllä.

– Talvella tien reunaan ei ole mitään asiaa.

ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen kertoo, että kevyen liikenteen väylän tarve on myös heillä tiedossa. Rahoitusta Savonlinnantien kevytväylän kaltaisiin hankkeisiin ei kuitenkaan ole. Tolvasen arvion perusteella Itä-Suomessa on noin 200 vastaavanlaista kevyenliikenteen väylä- ja alikulkutarvetta, joille ei ole tällä hetkellä mahdollista aloittaa edes suunnittelua.

– Mekin haluamme näitä aktiivisemman liikkumisen, kuten kävelyn ja pyöräilyn, mahdollisuuksia edistää. Jakajan epämiellyttävä tehtävä on päättää, mihin ne rajalliset resurssit suunnataan. Nykyisellä rahoituksella hankkeita saadaan toteutettua aivan liian vähän, kenties yksi tai kaksi vuodessa. Tolvanen harmittelee.

Tolvanen muistelee, että vuosia sitten tehdyssä esityksessä Savonlinnantielle kaavailtiin noin neljän kilometrin pituista kevyen liikenteen väylää, joka yltäisi Partalanpellolta Ukkolantien risteykseen. Neljän kilometrin pituisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen tien toiselle puolelle maksaisi tavallisesti Tolvasen arvioiden mukaan noin miljoona euroa. Savonlinnantien varrella on kuitenkin useita pieniä vesistöjä, jotka osaltaan lisäävät rakentamisen kustannuksia. Lisäksi molemmille puolille tietä sijoittuvan asutuksen vuoksi muutama alikulku olisi luultavasti tarpeen, mikä nostaa hintaa edelleen.

– Se on ainakin puolentoista, jopa kahden miljoonan hanke.

Savonlinnantien taittamisen sijaan koululaisten kannattaa käyttää koulukuljetuksia. Perusopetuslain 32 pykälän nojalla perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Ala-asteen 1. ja 2. luokan oppilaille kuljetus järjestetään Juvalla jo yli 3 kilometrin matkalta. Jos oppilas joutuu käyttämään koulumatkan taittamiseen valtatietä, voidaan hänelle taata koulukuljetus tielle annetun turvallisuusluokituksen mukaisesti kilometrimäärästä riippumatta.

Juvan kunnan kuljetussihteeri Päivi Toivarin mukaan Savonlinnantie on luokiteltu niin, että koulukyyti pitää tarjota valtatien reunasta aina kuudenteen luokkaan asti. Tätä vanhemmille koulukyytiä ei välttämättä tarvitse tarjota, mutta heillekin kyyti on tilan puolesta onnistuttu järjestämään. Aivan kokonaan oppilaat eivät onnistu tien penkereen taivallusta välttämään.

– Oppilas joutuu itse kävelemään valtatien reunassa olevalle pysäkille asti, sillä pysäkille saattoa emme voi kustannussyistä järjestää.

Koulukyytien kuljettajilta tulleiden viestien mukaan osa oppilaista on itse päättänyt kulkea koulumatkansa pyörällä, vaikka kuljetukseenkin olisi mahdollisuus.

– Pyörällä liikkuminen on toki oppilaan aikataulujen kannalta joustavampaa, Toivari pohtii.

Liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen ohjeistaa pyöräilijöitä käyttämään mahdollisuuksien mukaan Juvan sisäistä katuverkkoa, johon kääntyminen onnistuu Partalan kohdalla.