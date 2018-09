Metsäasiantuntija Pauli Kaipainen, 28, sanoo heti alkuun, että juvalaiset metsät ovat hyvässä kunnossa. Niin hyvässä, että juvalaiselle puulle riittää metsäyhtiöissä kysyntää nyt ja myöhemminkin.

Pauli Kaipainen aloitti heinäkuun lopussa Juvalla Stora Enson metsäasiantuntijana.

Hänen tehtävänään on hoitaa puun ostoa sekä myydä erilaisia metsäpalveluita Juvan pohjoisilla alueilla.

Raja kulkee Viitostiellä, mutta esimerkiksi Siikakoski on vielä Kaipaisen toimialuetta.

Kaipainen on Juvan omia poikia, ihan kantajuvalainen. Hän kävi ala-asteen Koikkalassa ja yläasteen Juvan keskustassa. Mies on kotoisin Juvan Risulahdesta ja asuu siellä edelleen vain muutaman sadan metrin päässä kotipaikastaan. Perheeseen kuuluu avovaimo ja muutama metsästyskoira.

– Kun olen metsätilalta kotoisin, raivaussaha, metsänistutus ja muut metsänhoitotyöt ovat tuttuja. Niitä tulee kotipaikalla tehtyä, hän sanoo.

Ja kun miehellä on metsästyskoiria, siitä voi päätellä, että Kaipainen liikkuu metsässä muulloinkin kuin puita ostamassa.

– Metsästys on tärkein harrastus, kun aikaa on. Nytkin olen työpäivän jälkeen illansuussa lähdössä sorsajahtiin. Kohta alkaa jäniksen metsästys ja sitten lokakuun puolivälin tienoilla on tarkoitus lähteä taas hirvijahtiin. Jokunen hirvikin on aiempina vuosina osunut tähtäimeen. Harrastukset ovat hyvin erä- ja metsäkeskeisiä, Pauli Kaipainen sanoo.

Hän kehuu juvalaisia metsiä.

– Täällä on perinteisiä, hyväkasvuisia metsiä. Täällä kasvupohjat ovat vahvoja ja puu kasvaa todella hyvin. Yleensäkin täällä keskisessä Suomessa ja varsinkin Etelä-Savossa metsät ovat hyviä, ehkäpä jopa Suomen parhaita.

– Äkkiä luulisi, että Etelä-Suomessa puu kasvaisi hyvin, mutta sen minkä olen Etelä-Suomessa ja rannikkoseuduilla liikkunut, niin kyllä Etelä-Savosta löytyy parhaat metsät. Täällä kasvaa laadukasta puuta ja ne kasvavat hyvin.

