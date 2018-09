Uskoa tarvitaan epäuskon keskelle

Eteläsavolaiset samoin kuin koko maan yritykset elävät tilastojen valossa juuri nyt hieman epäileväistä aikaa.

Kuten Juvan Lehden tämänpäiväisestä uutisjutusta selviää, pienten ja keskisuurten yritysten odotukset odotettavissa olevasta suhdannekehityksestä ovat heikentyneet sitten kevään Etelä-Savossa. Onko niin, että ylisummaan yritykset eivät oikein luota pidemmän aikavälin talouskehitykseen? Siltä näyttää tiistaina julkistetun maakunnallisen yritysbarometrin valossa.

Usko investointeihin ja samalla liiketoiminnan kasvattamiseen ovat jäissä. Barometri toteaa, että pienten ja keskisuurten odotukset investointien arvon kehityksestä jäävät kokonaisuudessa muutaman yksikköä negatiiviseksi.

Juvan seudulla yrityskannassa on kahtalaista kehitystä. Toisaalta on lopettajia, ja se luo seudulle kolkkoa tunnelmaa ja tyhjiä liiketiloja.

Onneksi löytyy myös niitä, jotka uskovat tulevaisuuteen.

Yhdeksi hyväksi esimerkiksi voi nimetä puusepänteollisuudessa toimivan juvalainen Sisuwoodin, jolla menee hyvin. Kuten tiistaisen Länsi-Savon juttu kertoo, yritys on löytänyt markkinansa ja kasvu jatkuu. Sisuwood hakee tälläkin hetkellä uutta työvoimaa.

Toivottavasti positiiviset esimerkit rohkaisevat muitakin yrittäjiä uskomaan, että onnistunut liikeidea, luotettava tuotanto ja luja työ kantavat eteenpäin.