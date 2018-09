Viitostien tielinjauksia esiteltiin juvalaisille tiistaina – Vehmaasta Nuutilanmäkeen suunnitellaan nelikaistaista keskikaidetietä

Viitostien rakentaminen Juvan ja Nuutilanmäen välillä alkaa vuoden kuluttua kesällä. Tiistaisessa 5-tien esittelyillassa Juvalla varmistui, että tiesuunnitelmaa on nyt valmisteltu Vehmaasta Nuutilanmäkeen 4-kaistaisena keskikaidetienä.

Juvan kunnan puolelle tulee seitsemän eritasoliittymää. Kettula jää kuitenkin ilman.

Tiesuunnitelma on parhaillaan Liikennevirastossa juuri valmistumassa. Vielä syyskuun aikana se lähtee lausunnolle. Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu Nurmi sanoo, että loppuvuodesta tiesuunnitelmasta tehdään Liikennevirastolle hyväksymisesitys. Tieurakan kilpailutus toteutetaan kevättalvella. Rakentaminen pääsisi silloin alkamaan jo alkukesästä

Projektipäällikkö Hannu Nurmen mukaan edelliset julkiset esittelyt 5-tiestä ovat tuoneet suunnittelijoille lisää tietoa, parannuksia ja uusia ideoita tielinjauksesta Juvalta etelään. Julkisten esittelyjen ja keskustelujen pohjalta 5-tien suunnitelmaa on parannettu Nuutilanmäen ja Kilpolan sekä Pyörälammen kohdilla.

Tielinjaus on kokonaan muuttunut Nuutilanmäen ja Kilpolan välillä sekä Pyörälammen kohdalla. Lisäksi suunnitelmiin on liikenneturvallisuuden kannalta saatu olennainen parannus, kun tie rakennetaan Nuutilanmäestä Vehmaaseen 4-kaistaisena keskikaidetienä. Vehmaan jälkeen 5-tie jatkuu 2-kaistaisena.

Nyt esitelty viimeisin suunnitelma sisältää seitsemän eritasoliittymää Juvan puolella Vehmaan ja Huuhanahon välillä. Ne ovat Huuhanahon ja Vehmaan lisäksi Siikakosken (Siiskosen leipomon luo), Nuutilanmäen, Kilpolan ja Pöllän eritasoliittymät.

Tiesuunnitelmaan sisältyy myös Vehmaalta Nuutilanmäkeen ulottuva rinnakkaistie. Leveydeltään 7-metrinen rinnakkaistie kulkee nykyistä 5-tien uraa pitkin. Rinnakkaistien on tarkoitus turvata liikkumismahdollisuudet eri kyliltä Viitostien eritasoliittymiin. Suoria liittymiä uudelle Viitostielle ei rakenneta.

