Jääkiekon SM-liiga starttaa tänään – Mikkelin Jukureiden kauden tavoitteena pudotuspelipaikka

Mikkelin Jukurit on asettanut kauden 2018-2019 tavoitteekseen pudotuspelipaikan saavuttamiseen jääkiekon SM-liigassa. Pelaajat ja valmennusjohto ovat määritelleet tavoitteeksi runkosarjan kahdeksannen sijan, mikä tarkoittaisi joukkueelle suoraa pudotuspelipaikkaa. Vasta toissa kaudella pääsarjaan nousseelle joukkueella tavoite on kunnianhimoinen, mutta seurajohdon mukaan realistinen.

– Olen erittäin tyytyväinen, että joukkue uskalsi asettaa noin kovan tavoitteen. Seisomme täysin tavoitteen takana, joukkueen urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen toteaa.

Keväällä pelattujen jääkiekon MM-kisojen jälkeen joukkueen päävalmentajana aloittaneen Pekka Kangasalustan mukaan maltillisemman minitavoitteen asettaminen on turhaa. Minimitavoitteista puhuminen on hänestä jopa ärsyttävää.

– Jos menet Ärrälle pelaamaan hedelmäpeliä, niin kyllä sä yrität tyhjentää sen koneen. Kilpailu-urheilussa on tärkeää, että uskalletaan tavoitella. Mielestämme joukkue on valmis tämän tavoitteen saavuttamiseen, Kangasalusta linjaa.

Siihen Kangasala ei kuitenkaan halua ottaa kantaa, ketkä kauden loputtua saavat mitalit kaulaansa.

– Ihan höpö-höpöä lähteä arvuuttelemaan sitä tässä vaiheessa. Siellä on viisitoista vaihtoehtoa.

Viime kaudella Kangasalusta toimi osana Suomen jääkiekkomaajoukkueen valmennustiimiä. Aikaisempaa valmentajakokemusta Liigasta hänellä on Helsingin IFK:n ja Porin Ässien apuvalmentajana. Lisäksi Kangasalusta on toiminut Mestiksessä Kiekko-Vantaan päävalmentajana.

Harjoituspelien tulosten perusteella joukkueella riittää yhä työtä tavoitteen saavuttamiseen: kesän kymmenestä harjoituspelistä vain kolme päättyi Jukureiden voittoon. Harjoituspeleissä vastaan ei myöskään asettunut HIFK:ä lukuunottamatta sarjan kovimman kärkipään joukkueita, joten Jukureiden materiaalin riittävyys on osittain vielä kysymysmerkin alla.

Tappiot eivät kuitenkaan kerro harjoitusotteluiden koko kuvaa. Esimerkiksi HIFK:ä vastaan joukkue esitti urheilutoimenjohtaja Hakkaraisen mukaan valtaosan pelistä hyviä otteita.

Lisäksi harjoituskauden otteluihin lähdettiin päävalmentaja Kangasalustan mukaan suorittaminen edellä, tuloksen ollessa toissijainen asia. Tuoreelle päävalmentajalle tärkeintä otteluissa oli päästä sinuiksi joukkueen heikkouksien ja vahvuuksien kanssa.

– Saimme harjoitusotteluissa selville tosi paljon hyviä juttuja yksittäisistä ketjuista, pakkipareista ja pelaajista. Olen itse ollut vielä sen verran vähän aikaa tässä pestissä, että oli tärkeää päästä näkemään pelaajat erilaisissa tilanteissa. Virheet, mitä harjoitusotteluissa tehtiin, voidaan karsia nopeasti pois.

Päävalmentaja korostaa, että oppimisprosessi joukkueen ympärillä tulee jatkumaan myös liigakaudella. Kangasalusta itse korosti keväällä valmennustehtävissä vasta aloitellessaan pelaajien fysiikan tärkeyttä. Fysiikan ollessa kunnossa valmentaja pystyy paremmin hyödyntämään omaa taktiikkapankkiaan.

– Sitten kun fysiikkaan yhdistetään viisaus pelata, niin me ollaan hyviä ja pystytään pelaamaan voittavaa jääkiekkoa.

Jukureiden kausi alkaa huomenna perjantaina, kun joukkue matkaa Kuopioon kohtaamaan KalPan. Jukureiden avausottelun kokoonpanoon päävalmentaja ei vielä ota kantaa. Joukkueessa pyritään pitämään yllä tervettä kilpailuhenkeä, eikä kenenkään pelipaikka ole kiveen hakattu. Mikkelin oman kasvatin, JYPin A-nuorissa viime kaudella pelanneen Henri Nikkasen debyyttiä Jukureiden edustusjoukkueessa saadaan siis vielä jännittää.

– Joka päivä katsotaan mitä jäälle jätät, ja sen perusteella päätetään kenellä on milläkin hetkellä parhaat mahdollisuudet auttaa joukkuetta eteenpäin. Tässä on pelaajilla vielä muutama harjoituspäivä antaa näyttöjä, Kangasalusta pyörittelee.

Ensimmäisen kotiottelunsa Jukurit pelaa lauantaina, kun HIFK saapuu mikkeliläisten vieraaksi Ikioma Areenalle. Kauden kotiavaukseen toimitusjohtaja Tuomas Muotka odottaa täyttä hallia. Avausottelun lipunmyynti on tähän mennessä sujunut viime kautta paremmin. Myös kausikortit ovat menneen tavallista nopeammin kaupaksi.

Jukurit tarjoaa tällä kaudella kotiotteluidensa lomassa näkyvyyttä myös lähialueen muille urheiluseuroille. Seura tarjoaa jokaisessa ottelussa yhdelle urheiluseuralle mahdollisuuden tuoda omaa toimintaansa esille Liigaottelun yhteydessä.

Yhteistyön taustalla on urheiluseurojen tavoite ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä tarjoamalla mielekkäitä harrastuksia urheilun parissa. Yhteistyöstä on keskusteltu jo esimerkiksi Mikkelin Palloilijoiden, Hatsinan ja Passareiden kanssa. Kauden avausottelussa lauantaina 15.9. omaa toimintaansa ottelutapahtumassa esittelevät Mikkelin Luistelijat ja Juniori-Jukurit. Yhteistyön ei kuitenkaan ole tarkoitus rajoittua pelkästään mikkeliläisiin urheiluseuroihin.

– Myös lähikuntien urheilujoukkueet ovat tervetulleita esittelemään toimintaansa Jukureiden otteluissa, Muotka vakuuttaa.

Jukureissa halutaan muutenkin Muotkan mukaan aktivoida lähialueiden urheilufaneja. Uutuutena osaan Jukureiden kotiotteluista järjestetään tällä kaudella kyydityksiä ainakin Mäntyharjusta, Rantasalmelta, Juvalta ja Kangasniemeltä.