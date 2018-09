Viitostien rakennustyöt täydessä vauhdissa Juvalla – työmaalla jyllää 120 työntekijää ja miljoonien edestä työkoneita

Dumpperi möyryää raskaassa sora- ja kivilastissa aivan Viitostien tuntumassa parisen kilometriä Särkämäisen levähdyspaikalta Juvalle päin. Kaksi isoa puskukonetta työntää telat narskuen isoja kivilohkareita muutaman metrin syvyiseen kuoppaan. Kauempana kaivinkoneen kauha rouhii maata.

Viitostietä rakennetaan jo Juvan puolella.

Dumppereille on tien varressa oma kulkuväylä. Isot työkoneet eivät häiritse Viitostien liikennettä. Autoliikenne soljuu tiellä tasaiseen tahtiin. Monessa autossa katseet kääntyvät työmaalle – isoja dumppereita ei aina osu kulkijan silmiin.

Viitostien rakentaminen on nyt siirtynyt ihan nykyisen tien viereen Juvan puolelle. Lähempänä Juvaa Nuutilanmäessä pitkän suoran molemmin puolin möyrii muutama kaivinkone, pari dumpperia ja puskukonetta. Viitostien viereen on valmistunut kilometrin mittainen kiertotie, johon liikenne ohjataan.

Destia on Viitostien urakassa siirtynyt rakennustöissään kolmanteen ja samalla nykyisen urakan viimeiseen lohkoon Mikkeli-Nuutilanmäki välillä. Keväällä alkanut rakennustyö työllistää nyt noin 120 henkilöä. Isolla tietyömaalla on töissä 40-50 koneyksikköä.

Särkämäisen ja Nuutilanmäen välillä työkoneita on kymmeniä järeistä puskukoneista isoihin dumppereihin ja kallioiden porakoneisiin. Työmaalla tehdään pitkää päivää aamuhämärästä iltapimeään. Pimeällä työkoneiden valot leikkaavat maisemaa. Keltaiset varoitusvalot vilkkuvat aavemaisesti metsänrajassa.

Dumppereilla siirretään massoja paikasta toiseen. Isoilla porakoneilla porataan kallioita räjäytyskuntoon ja puskukoneilla työnnetään louhittuja kalliolohkareita uuden tien pohjaksi. Massoja Viitostien työmaalla louhitaan kaikkiaan 1,4 miljoonaa kuutiota.

Rakennustyöt putkahtivat Juvan puolelle Särkämäisessä jo kesällä. Maisema on muuttunut, kun talot ja muut rakennukset on purettu ja kalliot räjäytetty. Samalla tietyö toi tiellä liikkuville näkyväksi, miten isosta työmaasta on oikein kyse.

Töitä paiskitaan ihan Viitostien tuntumassa. Viime viikolla käyttöönotettua kilometrin mittaista kiertotietä Juvan Nuutilanmäen eritasoliittymän ja Siikakosken eritasoliittymän välillä tarvitaan, kun alueella alkaa myöhemmin Raudanlahden risteyssillan rakentaminen. Kiertotielle siirtyivät myös kaksi linja-autopysäkkiä.

Destian projektijohtaja Harri Korhonen sanoo, että kiertotie on käytössä ensi kevääseen saakka. Sillan rakentaminen alkaa siltakaivannon kaivuulla ihan lähipäivinä.

Korhonen kertoo, että Viitostien rakentaminen Mikkeli-Nuutilanmäki -välillä on jaettu kolmeen lohkoon. Nyt on menossa viimeisen lohkon työt Särkämäisen ja Siiskosen leipomon välillä. Vuoden kuluttua kesällä on edessä Nuutilanmäen suora.

Keväällä Liikennevirasto kilpailuttaa Viitostien viimeisen pätkän rakentamisen Nuutilanmäen ja Juvan Vehmaan välillä. Ja Destia totta kai odottaa kilpailutuksesta jatkoa Viitostien urakalleen. Ja niin odottavat aliurakoitsijatkin

Nivalan Maansiirron omistaja Mikko Yrjölä kertoo, että hänellä on koneita Viitostien rakentamisessa miljoonien eurojen edestä.

– Yhden dumpperin hinta on 400 000 euroa. Puskukone maksaa toisen mokoman, 300 000-400 000 euroa. Työmaalla meillä on nyt kaivinkoneita, 4-5 dumpperia ja pari puskukonetta sekä 10-15 miestä töissä.

Hän kertoo, että massoja siirretään nyt noin 600 000 kuutiometriä. Maallikosta määrä tuntuu valtavalta, mutta Yrjölä sanoo sitä keskikokoiseksi massamääräksi. Työt ovat pysyneet hyvin aikataulussa, eikä yllätyksiä ainakaan maansiirtotöissä ole tullut.

Syksy vähän rakentajia mietityttää, kun pimeät yöt saavat myös varkaat liikkeelle. Varkaitakin varten työmaalla on varauduttu. Valvontakamerat tallentavat hämäräliikkujat koneiden ja omaisuuden ympärillä.

Yrjölän mukaan paikalliset asukkaat ja kyläteiden varsilla olevat kesämökkiläiset ovat suhtautuneet tieurakkaan pääsääntöisesti myönteisesti. Varsinkin alkuvaiheessa isoja työkoneita ja töiden edistymistä tultiin oikein katselemaan ja kuvaamaan.

Ison puskukoneen kuljettaja Jari Lotvonen on heinäkuussa tullut Juvalle töihin Muhokselta. Hän paiskii koneen kanssa noin 10-tuntista työpäivää niin, että perjantait ovat yleensä vapaita.

– Tämä on mielenkiintoinen ja iso työmaa. On paikallaan, että Viitostie saadaan nyt viimeisellä kuntoon.

Hän asuu työnantajansa Nivalan Maansiirron hankkimassa asunnossa Juvan puolella. Lotvonen kertoo, että hänen työnsä alkoivat heinäkuussa, eikä loppua näy. Omaa työtään hän kuvailee sanomalla, että ”maata otetaan pois sieltä, missä sitä on liikaa ja työnnetään sinne, missä maata on liian vähän”.

Työkonettaan, 235 kilowatin puskukonetta, hän kuvailee helpoksi ajaa, vaikka maallikkoa koneen liikkuminen kalliolouhikossa hirvittää. Vaarallisia tai hankalia tilanteita Lotvosen kohdalle ei ole osunut. Polttoainetta, löpöä, kone polttaa työpäivän aikana noin 100 litraa päivässä.