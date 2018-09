Karoliina Sinkkilä ohjasti Diktaattorin PM-voittoon – ruunan kisakausi jatkuu huomenna Kouvolassa

Missä tahansa urheilulajissa menestymiseen tarvitaan kovan harjoittelun ja lujan tahdon lisäksi myös hyppysellinen onnea. Jos oikein hyvin käy – kuten kävi Diktaattori-ruunalle Turussa viime lauantaina – fyysinen ja psyykkinen huippukunto sekä tuurit osuvat kaikki kohdalle kauden tärkeimmällä hetkellä.

Juvalaisen Kari Seilosen valmennettavalle tiukassa paikassa onnistuminen toi tullessaan 5000 euron tienestit, ajan m27.0 ja tittelin Pohjoismaiden parhaana kylmäverisenä monté-hevosena.

– Turun startti oli huomattavasti helpompi kuin esimerkiksi (heinäkuun lopussa Rovaniemellä ravattu) Suomenmestaruuskisa. Juoksu meni nappiin, vaikka hevosella oli takanaan pitkä kuljetus Turkuun, juvalaisravurin PM-voittoon ohjastanut Karoliina Sinkkilä vahvistaa.

– Yleensä joudumme painamaan kaasu pohjassa koko kisan ajan, mutta nyt hevonen pääsi kerrankin myös kesken matkan vähän hengähtämään, hän kertoo.

Vaikka ykköspaikka irtosi suhteellisen suurella erolla seuraaviin, viimeisillä kymmenillä metreillä kilpakumppanit näyttivät saavuttavan Diktaattoria. Sinkkilän mukaan jälkijoukkojen kiriyritykset eivät jääneet häneltä huomiotta, mutta usko omaan ohjastettavaan ei horjunut missään vaiheessa.

– Topi (Diktaattori) kompuroi lopussa varmaan sellaiset neljä kertaa. Sille ei oikein sovi kovin pehmeä rata, minkä uskon johtuvan Topin matalahkosta takajalan askeleesta, Sinkkilä sanoo.

– Jouduin korjaamaan hevosta loppusuoralla useamman kerran. Siinä vaiheessa emme kuitenkaan enää kisanneet muita vastaa, vaan pyrin vain siihen, että tulemme loppuun asti ravia, hän mainitsee.

Kompuroinnin lisäksi viime metrien hienoinen hiljentäminen johtui Diktaattorin luonteesta.

– Se on sellainen hevonen, että se ei tee oikeastaan muuta kuin sen, mitä tarvitsee tehdä. Iän myötä siihen on tullut sellaista viisautta, Sinkkilä kommentoi.

Täpäriin voittoihin tyytymistä on ollut havaittavissa myös Diktaattorin kauden aikaisemmissa monté-starteissa. Niitä on Turun juoksu mukaan lukien takana yhteensä kuusi, jotka kaikki ovat päättyneet voittoon.

Toinen kauden ja itse asiassa koko Diktaattorin monté-uran juoksuja yhdistävä tekijä on Karoliina Sinkkilä.

– Siitä on suunnilleen pari vuotta, kun ensimmäisen kerran ohjastin Topia. Se meni vielä niin, että Kaape (Kari Seilonen) oli ilmoittanut hevosen kisaan jo ennen kuin olin ehtinyt käydä kertaakaan sen selässä, Sinkkilä muistelee.

– Viikko ilmoittamisen jälkeen pääsin vihdoin kokeilemaan tulevaa kisa-ajokkiani Mikkelin raviradalle. Tiesin oikeastaan heti, että sillä voisi pärjätä. Se ravasi niin hyvin ja tasapainoisesti ja otti ravia selästä käsin.

Mutta miten Kari Seilonen päätyi pyytämään silmäteränsä ohjaksiin nimenomaan Sinkkilää?

– Vierailin vähän aikaisemmin kommentaattorina MTV3:n ravilähetyksessä. Olin ilmeisesti ollut sen verran edukseni, että Kaape päätteli minun olevan sopiva pari hänen valmennettavalleen, viime vuosina noin 50 monté-starttia vuodessa eri hevosilla ohjastanut nainen naurahtaa.

Kaikkien Karoliina Sinkkilän ohjastamien kymmenien ja taas kymmenien hevosten joukossa Diktaattori on omaa luokkaansa, ainakin kylmäveristen osalta. Yhtä hyvää kuin Päivi Salmeniuksen ja Seppo Väisäsen omistama ruuna ei kuulemma ole eikä tule

– Tuskin saavutan koskaan enempää minkään muun suomenhevosen kanssa.

– Topi onkin minulle yksi niistä hevosista, jotka menevät muiden edelle. Jos tiedossa on kylmäveristen monté-lähtö, tarkistan aina ensiksi, että onko Topi mukana. Vasta sitten voin lupautua ohjastamaan jotakin muuta.

Seuraavan kerran Sinkkilä nähdään Diktaattorin ohjaksissa jo huomenna Kouvolassa, jonne kaksikko lähtee metsästämään kauden seitsemättä kärkisijaa.

– Ja lauantaina on sitten Edlance juoksemassa pronssidivisioonassa Lappeenrannan Toto75-raveissa, Suonenjoen Iisvedellä asuva Sinkkilä valottaa oman neljän hevosen valmennustallinsa ykköstähden lähitulevaisuuden suunnitelmia.