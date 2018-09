Juvan elinvoimaseminaarissa varoiteltiin uhista ja muistuteltiin mahdollisuuksista

Vesiliikuntakeskus Sampolan yläkerran peilisalissa vietettiin viime keskiviikkona Juvan kunnan elinvoimaseminaaria, jossa yrittäjät ja kunta pohtivat yhdessä keinoja Juvan elinvoimaisuuden kohentamiseksi. Seminaarin pääteemoina toimivat tällä kertaa yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Tapahtumaan otti osaa noin 30 osallistujaa.

Tapahtuman pääpuheenvuoron pitänyt entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen ei turhia silotellut pienten maaseutukuntien tulevaisuuden näkymiä: kaupungillistumisen vain nopeuttaessa tahtiaan on Juvankin elinvoima paljolti kiinni kaupunkilaisten emotionaalisista siteistä maaseutuun.

– Missä ihmiset ovat, niin siellä on myös poliittinen ja taloudellinen valta, Kuosmanen totesi.

Kahtena merkittävimpänä vaikuttajana maaseudun tulevaisuuteen Kuosmanen näkee ilmastonmuutoksen ja bioteknologian kehittämisen. Ilmastonmuutoksella on ja tulee olemaan suuria vaikutuksia metsiin ja viljelyyn, bioteknologia sen sijaan voi mahdollistaa ruuan tuotannon kokonaan ilman maataloutta. Kumpikin näistä asettaa omat haasteensa alkutuotannon saralla toimiville yrityksille.

Melankoliaan ei silti kannata vaipua, vaan juvalaisia yrittäjiä Kuosmanen kannusti tekemään innovaatioita sellaisten asioiden saralla, jotka eivät ole vielä kaikkien huulilla.

– Innovaatioita, jotka eivät tekohetkellä herätä vielä ihmisten huomiota.

Suurlähettiläs Kuosmasen puhe sai varsin synkästä sävystään huolimattaan kiitosta sekä yrittäjien että kunnan tahoilta. Kunnan kehittämispäällikkö Heidi Hännisen mukaan puhe toi toivottua laajakatseisuutta ja kansainvälistä näkökulmaa seminaariin.

– Asioita kannattaa katsoa myös laajemmasta mittakaavasta.

Samoilla linjoilla puheesta oli myös Juvan yrittäjien puheenjohtaja Jaana Kärkkäinen, joka kuvaili puhetta mielenkiintoiseksi ja asiantuntevaksi.

Jos Kuosmasen puheenvuoro toimi Juvalle varoituksen sanana haasteellisesta tulevaisuudesta, oli Trajuka Oy:n Jenni Nikkolan ja Juhani Karjalaisen uusien yrittäjien tervehdys sen sijaan illan positiivinen valopilkku. Puoli vuotta sitten Juvalla aloittanut, traktoreiden, metsäperävaunujen ja puutavarakuormaimien maahantuojana ja jälleenmyyjänä toimiva yritys on hiljalleen saanut toimintansa kunnolla aluilleen alun haasteiden jälkeen.

– Maatalouskoneiden maahantuontiin ja myymiseen liittyy paljon sääntöjä ja direktiivejä, Nikkola avaa ongelmia.

Juva valikoitui yrityksen kodiksi loistavan sijaintinsa ja lämpimän vastaanoton ansiosta. Yrittäjien ja kunnan uusille tulokkaille tarjoama tuki on toiminut Nikkolan mukaan tärkeänä apuna haasteiden hetkillä. Etenkin, kun Nikkolalla ja Karjalaisella ei kummallakaan ole aikaisempaa taustaa yrittäjyydestä.

– Vanha sanontahan menee niin, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä. Saman voi sanoa pitävän paikkansa myös yrityksen suhteen, Nikkola vitsailee.

Lue lisää elinvoimaseminaarista 27.9 ilmestyneestä Juvan Lehdestä.