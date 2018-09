Juvan sijainti on vahvuustekijä

Toivottavasti juvalaiset ja juvalaiset yrittäjät huomaavat, kuinka hyvä sijainti Juvalla on.

Mikkeliin ja Varkauteen on kutakuinkin 40 kilometriä ja Savonlinnaan 60 kilometriä. Helsinkiin matkaa on runsaat 200 kilometriä, ja paranevien liikenneyhteyksien myötä Juva on entistä lähempänä kasvukeskuksia.

Juvalla kehitetään voimakkaasti 5- ja 14-teiden risteysaluetta eli Vehmaata. Yrityshallia rakennetaan, ja toivottavasti neuvotteluja uusien yritysten sijoittumisesta Vehmaaseen neuvotellaan. Juvan elinvoimaseminaarissa viikko sitten tuli ilmi, että Juvalla haetaan neuvottelukosketuksia rekkaterminaalin perustamiseksi. Se olisi mielenkiintoinen täydennys Vehmaan rakentumisessa vetovoimaiseksi yritysalueeksi.

Uudet juvalaiset yrittäjät, Trajuka Oy:n Jenni Nikkola ja Juhani Karjalainen totesivat pari syytä Juvalle muuttoon.

Yksi oli Juvan hyvä sijainti ja toinen lämmin vastaanotto kuntaan. Tällaiset kokemukset ovat omiaan vahvistamaan Juvaa hyvänä yrittäjäkuntana.

Kun Juvaa pusketaan eteenpäin Vehmaa-kärjellä, samalla tulee muistaa kirkonkylän ja kaikkien juvalaisten olemassa olevien yritysten hyvinvointi. Keskustaajamaa ja juvalaista yrittäjäkuntaa ei saa unohtaa.